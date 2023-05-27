穿挖空性感服闖環球影城被炎上 櫻花妹收匿名者禮物「竟是保時捷」

網美精彩生活再被起底！日本網美YUI曾在大阪環球影城「脫序演出」，因身穿「挖空性感服裝」在園內拍照，而被網友留言抨擊，連園方都跳出來喊話關切。近日，有網友追蹤YUI的動態，發現她收到匿名者贈送的高級名車，消息曝光後，讓YUI再度引發網路熱議。

根據日本媒體《maidonanews》報導，日本網美YUI去年10月為慶祝萬聖節，穿著曝露的「挖空」服裝，與一群朋友們在環球影城內合影，而被日本網友們炎上。據悉，當天YUI與友人們先著正常服裝入園，等到拍照時才換上大尺度的Cosplay服裝，但因園內屬公共場合且小朋友不在少數，而掀起軒然大波，日本環球影城官方也對此事作出呼籲。

不料，近日YUI又再度成為日本網友們討論的話題，本月24日，YUI在個人Instagram發布限時動態，分享自己收到的一輛高級名車的好消息。YUI也在文中寫道，「我收到了一輛作為禮物的保時捷，它一定很適合我。能讓我體驗到如此美好的生活，真是太幸福了。我會多多練習，熟悉開車技術的」。

從照片可見，該名車應是白色保時捷911 GT3，官網的標價為2438萬日圓（約新台幣538萬元），加上其他費用後估計約價值3000萬日圓（約新台幣662萬元），但贈送者並未透露細節。

消息曝光後立刻掀起熱議，網友紛紛留言表示，「沒想到還能走到這一步，太爽了吧」、「完全是人生贏家」、「什麼？我一點也不羨慕她喔」、「男生會忌妒嗎？但我沒能力幫我的妻子買一輛保時捷，這還滿令人沮喪的」，也有人持不同看法，「一點也不羨慕她，贈與稅的部分很麻煩吧」、「大概估算，贈與稅約1200萬日圓（約新台幣264萬元）」、「維修費不知道怎麼算」。