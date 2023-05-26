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吃壽司見醬油瓶「有蛆在蠕動」！馬國男狂腹瀉 店家竟給荒謬解釋

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馬來西亞一名男子在一家日本餐廳用餐時，發現醬油瓶裡有蛆在蠕動令他直呼噁心，當晚還拉肚子。示意圖／ingimage
馬來西亞一名男子在一家日本餐廳用餐時，發現醬油瓶裡有蛆在蠕動令他直呼噁心，當晚還拉肚子。示意圖／ingimage

馬來西亞一名男子在一家日本餐廳用餐時，發現醬油瓶裡有蛆在蠕動令他直呼噁心，當晚還拉肚子

《8視界新聞網》根據星洲網報導，這名男子在Facebook貼文表示，他在本月20日去馬來西亞沙巴一間日本餐廳用餐時，驚見醬油瓶裡竟有蛆在蠕動，因此提醒網友要注意。

該名男子表示，在發現有蛆後便向店員投訴，但該名職員卻沒有積極應對。

「當要求主管檢查其他人的醬油瓶時，他說其他瓶沒有問題。但他根本就沒有去查，漠視了此事就離開了。」

男子向店員要求見經理時，店員表示經理不在。男子對於店內管理層漠視態度感到不滿，便拿出在醫藥領域工作的職員證，說將向沙巴衛生局及亞庇市政局投訴。

餐廳：蒼蠅或停留在瓶上產卵

男子表示，他當天半夜到隔天早上都在拉肚子，等到餐廳來電時，男子已沒力氣接聽電話，妻子接聽後痛罵餐廳一頓。

他表示，根據餐廳的標準作業程序，醬油瓶會在每周清洗和更換兩次。否則就會在使用後放置該處，所以蒼蠅很有可能停在上面產卵。

男子已向有關當局投訴，並且呼籲事發當天遇到同樣問題的人作出投訴。事件還在調查中。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞 壽司 日本 拉肚子

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