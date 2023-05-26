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維珍銀河暫停2年後 恢復太空飛行

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）表示，機隊經歷提升安全「加強期」後，今天順利完成近2年來的首次太空飛行。

法新社報導，這是維珍銀河第5次觸及太空邊界，也是6月下旬可能商轉前的最後測試，義大利空軍成員將成為首批付費客戶。

這家太空旅遊公司在網路推文，「維珍銀河團結號，達陣！」

維珍銀河表示，「在新墨西哥州的美國太空港（Spaceport America）順利著陸後，我們的機組員和太空船回到地球。」

這項名為「團結25」的任務，是讓4名員工飛到海拔80公里上的高空。

維珍銀河的太空計畫延宕多年，2014年曾發生事故，導致1名飛行員死亡。

不同於其他公司用的是垂直發射火箭，維珍銀河用一架大型運輸機從跑道上起飛，到達一定高度後釋出火箭動力飛機，進入太空後再滑翔返回地球。

維珍銀河的總航程為90分鐘，乘客在太空飛機的機艙內，將體驗幾分鐘的失重狀態。

維珍銀河在2021年進行首次滿載人員飛行，乘員包括作風華麗的公司創辦人、英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）。

但就在看來是突破關鍵的時刻，維珍銀河卻因官方的安全調查蒙上陰影，因其火箭動力飛機下降時，投放位置是在指定空域以下。

不過維珍銀河承諾修正問題後，美國聯邦航空總署（FAA）同意讓它們恢復活動。

維珍銀河已售出800張太空旅行機票，2005年至2014年共售出600張，每張20萬至25萬美元（約新台幣618萬到774萬元），之後又售出200張，每張售價為45萬美元。

維珍銀河在「次軌道」太空旅遊領域與億萬富翁貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源（Blue Origin）公司相互競爭，後者已將32人送入太空。

但藍源的火箭在2022年9月一次無人駕駛事故後已遭停飛，藍源今年3月承諾將很快恢復太空飛行。

太空 火箭 美國

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