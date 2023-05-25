南韓自製火箭成功發射將衛星送入軌道 尹錫悅：躋身太空強權
南韓今天宣布成功發射自主研製運載火箭世界號，並將工作衛星送入軌道，為南韓迅速發展的太空計畫邁出關鍵一步。總統尹錫悅說，此項成就宣告南韓躋身「七大太空強權」之列。
世界號（NURI，KSLV-II）是南韓首次完全自主研製的運載火箭，已在2021、2022年兩度發射，首次發射因固定裝置鬆脫、管線變形而失敗，去年6月第2次發射成功將運載的模擬實驗衛星送上軌道。
這枚長度超過47公尺、重量約200公噸的三節火箭，於當地時間今晚6時24分從南韓南部沿海地區的羅老宇航中心（Naro Space Center）發射升空後，留下巨大白色煙霧痕跡。
南韓科學技術資訊通信部部長李宗昊說：「我們向大眾報告，確保國內太空運載能量而自主研製的世界號第3次發射，計畫取得圓滿成功。」
李宗昊表示，世界號搭載的新一代小型衛星二號成功執行星箭分離任務，南極世宗基地已成功接收到其發出的信號。他強調，這次發射證實了「我們提供發射各種衛星和太空探索服務的潛力」。
李宗昊還提到，世界號火箭2027年之前將會再進行3次發射。
南韓總統尹錫悅讚許世界號發射成功，強調這會讓南韓在全球太空競賽之中取得優勢。
他在聲明中說：「世界號第3次發射的成功是一項壯麗成就，宣告南韓已經躋身七大太空強權之列。」
나로우주센터 #누리호 (KSLV-II, ヌリ) 발사— 김타쿠닷컴 일본뉴스 강운마권 (@kimtaku999) May 25, 2023
1·2단 성공 분리후 정상비행중pic.twitter.com/wjVmZOV9rJ
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