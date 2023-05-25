「摔角界林志玲」無預警宣布退役 曾因「擂台激鬥照」套住台灣粉絲的心

日本人氣摔角選手赤井沙希外型亮眼，不僅被封為「格鬥妖精」，更因系列美照在網路上瘋傳，而被台灣粉絲稱為「摔角界林志玲」。24日，赤井沙希召開記者會宣布即將退役，最後一場比賽的時間點也跟著曝光，許多粉絲得知消息後也紛紛留言喊話。

1987年出生的赤井沙希因長相清純、甜美，且有著174公分的高挑身材，過去曾擔任模特兒及演員，她的父親赤井英和是前職業拳擊手，目前從事演員的工作。赤井沙希本在星途上漂泊，後來因熱愛摔角，而在2013年加入日本摔角聯盟DDT，進軍女子摔角界後，也跟著聲名大噪。

亮眼的外型讓赤井沙希成為人人矚目的存在，不僅在摔角界表現活躍，還接連出演電影及音樂劇。過去她的一組比賽照片曾在網路上瘋傳，從畫面可見，赤井沙希彷彿妖精一般在擂台上大放光彩，台灣網友因其外型神似林志玲，而將她封為「摔角界林志玲」。

日本職業摔角選手赤井沙希曾因一組「擂台激鬥照」在網路掀起轟動。圖／取自微博

本月24日，赤井沙希召開記者會，無預警宣布退役消息，且為紀念10年的摔角生涯，將於今年11月12日在東京兩國國技館舉行最後一場比賽。赤井沙希也在推特表示，「能被這麼多的愛包圍著，我真的很驚訝。開始摔角後，才有了血液流動的感覺，是培養我作為一個人的養分，我想作為最喜歡的DDT一員跑到最後」。

粉絲們知道消息後也紛紛留言喊話，「突然宣布退役讓我很吃驚，但希望妳能像赤井先生一樣，既堅強又美麗地跑到最後」、「我會支持妳到最後的」、「我會陪妳到最後！我支持沙希小姐的退役之路！」、「希望妳能做想做的事，會一直支持妳的」。

日本職業摔角選手赤井沙希突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai