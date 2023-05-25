日本四國乘客搭巴士遭反鎖行李存放處嚇破膽 到終點站才被發現

日媒5月24日稱，日本JR四國巴士公司旗下高速巴士「吉野川特快號」司機2月24日因一時大意，誤將一名女乘客反鎖在行李存放處，行駛1.6公里至終站後才發現失誤。該名女乘客並無受傷，公司已就事件致歉，並作出處分。

日媒24日稱，涉事巴士2月24日由JR松山站出發，駛到德島大學前站時，司機正全神貫注為乘客驗票，未有注意到一名20多歲的女乘客正在車上存放處提取行李，便關上不能從內部打開的閘門，直至7分鐘後抵達目的地德島站後，才發現被反鎖的她。

女乘客雖然沒受傷，但表示被困期間，行李存放處「漆黑一片」，「很可怕」。

JR四國巴士3月10日向交通局提交報告，被發現有6項違法行為，包括對司機指導及監督不力等。公司4月時就事件致歉，並在5月24日採取行政措施，宣布松山支店一輛巴士停駛20天。

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文章授權轉載自《香港01》