南韓自製太空火箭世界號 擬25日傍晚第3度試射
南韓自製運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）原定昨天傍晚進行第3次試射，但因技術性問題臨時取消。南韓科學技術資訊通信部表示，預計今天傍晚6時24分進行第3次試射。
路透社報導，世界號的第3次試射將代表南韓新興太空計畫邁出重要一步，在與亞洲鄰國激烈競爭之下，南韓正力拚成為太空領域關鍵要角。
法新社報導，根據南韓官員說法，世界號昨天遇到的問題已於今天上午解決，並稱世界號目前已經能進行試射。
南韓科學技術資訊通信部副部長吳泰錫表示：「科學技術資訊通信部最終決定繼續執行發射操作程序，目標於（當地時間）今天傍晚6時24分發射升空。」
這枚長度超過47公尺、重量約200公噸的三節火箭，將從南韓南部沿海地區的羅老宇航中心（NaroSpace Center）發射。
科學技術資訊通信部指出，這次世界號的頂部將搭載8顆工作衛星，其中包括一顆「商業級衛星」。
南韓航空宇宙研究院（KARI）世界號火箭計畫負責人稍早告訴記者：「第3次試射目的在於把肩負觀測任務的國產衛星送進目標軌道。」
世界號是南韓首次完全自主研製的運載火箭，已在2021、2022年分別進行兩次試射，首次試射因固定裝置鬆脫、管線變形而失敗，去年6月第2次試射成功將運載的模擬實驗衛星送上軌道。
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