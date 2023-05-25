快訊

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

曾4度被判死！他縱火釀9死警也喪命 卻因「不算最嚴重之罪」確定活命

偷女友信用卡盜刷課金被抓包 日男遭分手憤而拿刀刺死對方

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道一位男子盜刷女友信用卡，遭到分手後竟憤而刺殺對方。圖擷自youtube
北海道一位男子盜刷女友信用卡，遭到分手後竟憤而刺殺對方。圖擷自youtube

日本北海道近來發生一起兇殺事件。一位名為小阪志保的的39歲女性教師，在自宅遭到37歲的照護人員藤山功至刺殺。而兇殺案的發生原因，則與兇手在遊戲課金，結果盜刷信用卡導致感情生變有關。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，受害者小阪是在3號晚上，於自宅公寓中遭到刃物刺殺，脖子和胸部都有刀傷。而現場有留下兩把沾染血跡，明顯是凶器的菜刀，成為警方搜查的線索之一。

警方後來循線逮捕到兇嫌藤山功至，查出他是在案發當天，先在附近的店家購買菜刀之後，接著以備用鑰匙入侵小阪住宅，並躲在寢室的衣櫥內。等到小阪回家，打開衣櫃的時候，藤山正好直接衝出來，並用事先準備好的菜刀殺害小阪。

調查發現，藤山和小阪從2021年認識，並且開始交往。然而藤山因為玩遊戲課金，因此在沒有得到同意之下，偷拿小阪的信用卡去付款，總金額高達20萬日幣（約相當於新台幣44,565元），導致雙方感情出現裂痕。小阪於是和藤山分手，即使藤山要求和好，也不為所動。於是藤山惱羞成怒之下，決定殺害小阪洩憤。

日本 分手 盜刷

延伸閱讀

帳號公開「賣春找恩客」 28歲女突拿刀把男子刺成重傷

日男為治病「殺人割屁股熬湯」 逍遙法外三年後又為錢害命

控制18歲少年詐騙賣毒還痛打一頓 新宿黑道狂言「這是我的地盤！」

所有配料都來一份！歐吉桑挑戰「coco壹番屋」超豪華特餐 網笑：吃的是夢想

相關新聞

使用裝置「重新連接大腦與肌肉」！癱瘓10年男子順利站立行走

一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉的裝置，如今...

黑人足球員被笑是「猴子」：皇馬前鋒遭遇種族歧視風暴

「曾經屬於羅納度、小羅、梅西和C羅的西甲，如今屬於種族主義者。」西班牙足球甲級聯賽豪門皇家馬德里球星維尼修斯（Vinícius Jr.）遭遇嚴重種族歧視，在5月21日的比賽中，維尼修斯遭對手球迷辱罵「猴子」。事後維尼修斯公開發文表示自己在賽場長期受歧視對待，西甲聯盟卻始終無動於衷；維尼修斯是巴西國腳，巴西群情激憤，不僅政府向西班牙關切此事，還有大批示威者齊聚西班牙領事館抗議，里約熱內盧的救世基督像也熄燈以示聲援。在輿論壓力下，5月23日西班牙警方逮捕7人，當中除了辱罵維尼修斯的3人外，還有1月時在皇馬訓練場附近高吊穿著維尼修斯球衣的人偶，象徵「處以絞刑」的4名球迷。

偷女友信用卡盜刷課金被抓包 日男遭分手憤而拿刀刺死對方

日本北海道近來發生一起兇殺事件。一位名為小阪志保的的39歲女性教師，在自宅遭到37歲的照護人員藤山功至刺殺。而兇殺案的發生原因，則與兇手在遊戲課金，結果盜刷信用卡導致感情生變有關。

AI技術取代MRI 讀心術不再是超能力

讀心術不再是科幻小說情節！隨著AI技術發展，訓練聊天機器人的方式也可以應用到其他領域，並將民眾大腦活動的狀況轉化為文字。但有專家指出，如果人工智慧沒有法律的「護欄」，恐怕會對世界造成重大傷害，尤其涉及到隱私、數據等兩大議題。

澳洲95歲失智老奶奶遭警電擊 送醫不治震驚國內外

澳洲95歲失智老奶奶諾藍德（Clare Nowland）上週在養老院遭到警方電擊，隨後送醫治療狀況危急。警方今天表示，諾...

英國王室騎警撞81歲老嫗！全身多處骨折不治身亡

英國倫敦御用騎警兩周前護送王室成員愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲時，機車意外撞傷81歲老...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦