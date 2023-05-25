偷女友信用卡盜刷課金被抓包 日男遭分手憤而拿刀刺死對方
日本北海道近來發生一起兇殺事件。一位名為小阪志保的的39歲女性教師，在自宅遭到37歲的照護人員藤山功至刺殺。而兇殺案的發生原因，則與兇手在遊戲課金，結果盜刷信用卡導致感情生變有關。
根據日本媒體「朝日新聞」報導，受害者小阪是在3號晚上，於自宅公寓中遭到刃物刺殺，脖子和胸部都有刀傷。而現場有留下兩把沾染血跡，明顯是凶器的菜刀，成為警方搜查的線索之一。
警方後來循線逮捕到兇嫌藤山功至，查出他是在案發當天，先在附近的店家購買菜刀之後，接著以備用鑰匙入侵小阪住宅，並躲在寢室的衣櫥內。等到小阪回家，打開衣櫃的時候，藤山正好直接衝出來，並用事先準備好的菜刀殺害小阪。
調查發現，藤山和小阪從2021年認識，並且開始交往。然而藤山因為玩遊戲課金，因此在沒有得到同意之下，偷拿小阪的信用卡去付款，總金額高達20萬日幣（約相當於新台幣44,565元），導致雙方感情出現裂痕。小阪於是和藤山分手，即使藤山要求和好，也不為所動。於是藤山惱羞成怒之下，決定殺害小阪洩憤。
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