危險風潮捲土重來！澳洲13歲少女吸除臭劑身亡 家人忍痛拔管

為了短暫亢奮而吸除臭劑的風潮在澳洲捲土重來，一名13歲女學生跟朋友們一起這麼做幾分鐘後心臟驟停，家人忍痛拔管。她的父親希望家長們藉此機會教育孩子們提高警惕。

《8視界新聞網》根據澳洲電視台9News報導，13歲的埃斯拉·海恩斯（Esra Haynes）在吸入過多除臭劑後，儘管心臟以及肺部都很強健，但是大腦並沒有恢復。她掙扎了一個多星期後，她的父母在上個月8日忍痛拔管，她在墨爾本皇家兒童醫院離世。

女孩的父親保羅·海恩斯（Paul Haynes）在接受另一家電視台7News的節目Sunrise採訪時說，家人希望大家引以為戒，提高人們對吸入溶劑或其他家用化學品這一可能致命的做法的認識。他說，「我們想幫助其他孩子不要做這種傻事。」

他說，在15或20年前就聽過這樣的事件，但是卻沒有人向他強調是一個當代的問題。

據了解，人們通過吸入溶劑或其他家用化學品達到短暫的亢奮，但是副作用很多，例如心律失常。若是長期吸入，更是會導致大腦、肝臟和腎臟的損傷。

幾年前就頻傳青少年吸除臭劑的事件，而這個風潮去年在澳洲捲土重來，維多利亞州奧斯汀醫院處理的病例就增加了161%。

奧斯汀醫院維多利亞州毒品信息中心的醫務主任肖恩·格林（Shaun Greene）博士說，「許多這類化學品都可以在家裡獲得，它們不算非法藥物或非法毒品，被廣泛用於產品中，要指望製造商減少這些產品的使用是非常困難的。」

文章授權轉載自「8視界新聞網」