聽新聞
test
0:00 / 0:00
危險風潮捲土重來！澳洲13歲少女吸除臭劑身亡 家人忍痛拔管
為了短暫亢奮而吸除臭劑的風潮在澳洲捲土重來，一名13歲女學生跟朋友們一起這麼做幾分鐘後心臟驟停，家人忍痛拔管。她的父親希望家長們藉此機會教育孩子們提高警惕。
《8視界新聞網》根據澳洲電視台9News報導，13歲的埃斯拉·海恩斯（Esra Haynes）在吸入過多除臭劑後，儘管心臟以及肺部都很強健，但是大腦並沒有恢復。她掙扎了一個多星期後，她的父母在上個月8日忍痛拔管，她在墨爾本皇家兒童醫院離世。
女孩的父親保羅·海恩斯（Paul Haynes）在接受另一家電視台7News的節目Sunrise採訪時說，家人希望大家引以為戒，提高人們對吸入溶劑或其他家用化學品這一可能致命的做法的認識。他說，「我們想幫助其他孩子不要做這種傻事。」
他說，在15或20年前就聽過這樣的事件，但是卻沒有人向他強調是一個當代的問題。
據了解，人們通過吸入溶劑或其他家用化學品達到短暫的亢奮，但是副作用很多，例如心律失常。若是長期吸入，更是會導致大腦、肝臟和腎臟的損傷。
幾年前就頻傳青少年吸除臭劑的事件，而這個風潮去年在澳洲捲土重來，維多利亞州奧斯汀醫院處理的病例就增加了161%。
奧斯汀醫院維多利亞州毒品信息中心的醫務主任肖恩·格林（Shaun Greene）博士說，「許多這類化學品都可以在家裡獲得，它們不算非法藥物或非法毒品，被廣泛用於產品中，要指望製造商減少這些產品的使用是非常困難的。」
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言