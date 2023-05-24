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妻沒出軌！夫驗DNA揭12歲兒竟非親生 追真相結局超展開

香港01／ 喬納森
唐娜和丈夫范納做DNA測試，結果顯示，大兒子小范納是夫婦倆親生兒子，而蒂姆卻與范納沒有血緣關係。（網上圖片）
唐娜和丈夫范納做DNA測試，結果顯示，大兒子小范納是夫婦倆親生兒子，而蒂姆卻與范納沒有血緣關係。（網上圖片）

美國一對夫婦在結婚周年時帶着一家人去做DNA測試，卻收到1份令人驚訝禮物，原來12歲的幼子並非父親親生兒子。經調查才發現，當年他們接受人工受孕的診所，出現嚴重錯誤，竟重複使用另一名男子精子，幸而他們與幼子生父一家變成朋友，最終與肇事診所達成和解。

綜合外媒報導，47歲的唐娜（Donna Johnson）和丈夫范納（Vanner）在高中戀愛，兩人在2003年結婚後生下大兒子小范納（Vanner Jr.），後來兩人再想生第二胎，但范納身體出了問題，無法自然受孕，夫妻遂於2007年進行人工受孕，並成功迎來幼子蒂姆（Tim）。兩名兒子活潑健康，小范納遺傳了爸爸的金髮藍眼，蒂姆則比較像媽媽，因兩人也擁有一頭黑髮。

在2019年的結婚周年，唐娜因為好奇而替一家人做DNA測試，想不到所得結果出乎意料。結果顯示，大兒子小范納是夫婦倆親生兒子，而蒂姆卻與范納沒有血緣關係，當時范納得知結果後這樣回應：「蒂姆的父親不知是誰？我就是他的父親。」

測試結果讓夫妻十分震驚，但他們選擇面對現實，決定向2名兒子說出真相，2名兒子聽後也相當冷靜，一家人的感情並未受影響。

數星期後芾姆主動提出想找回親生父親，於是一家人再進行更詳細DNA測試，終找出蒂姆的生父是一名叫德文（Devin McNeil）的男子，而他與妻子當年也在同1間診所做人工受孕，但調查證實兩名父親的精子樣本沒有被調轉，大家也沒有抱錯孩子，只是診所犯了一個大錯，德文的精子不知何故被重複使用，才會導致事件發生。

幸而兩家人的關係沒有因此而改變，兩家人後來更成為朋友，時常聚會，讓孩子一起相處玩耍。德文雖對多了1個兒子感到意外，但已接受現實，而兩家人在去年就診所造成嚴重疏忽達成和解。

延伸閱讀：

兒子不似自己！人夫質疑妻出軌堅持驗DNA　終證實親生下場卻慘了

養20年兒非親生！DNA鑑定揭真相　人夫佈局7年完美復仇　妻子慘了

文章授權轉載自《香港01》

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