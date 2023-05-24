羅傑叔叔Youtube上發視頻回應被中國封殺

（德國之聲中文網）「Ai ya, the day finally arrived. (哎呀，這一天終於到了)。」真名Nigel NG（黃瑾瑜）的馬來西亞籍喜劇演員羅傑叔叔（Uncle Roger）以一貫的搞笑風格，操著帶濃重東南亞口音的英語，在新視頻中調侃自己在中國的社交媒體被封殺。

「Uncle Roger說太多廢話了，現在我所有的中國社媒都被暫停使用了。Uncle Roger不知道這是為何。是因為這個視頻嗎？」身穿永遠的橘色Polo衫，手拿菜刀切蔥段的他隨即插入了5月16日發布的一個視頻片段。片中他說，「China gut country, gut country」，繼而又問觀眾誰來自台灣，然後對台下響應的觀眾說，「Not a real country, not a real country」。台下爆發出一陣大笑。

插播片段結束後，Uncle Roger在新視頻中一本正經地說，「Uncle Roger總是調侃任何人，不管是BBC, CCP，還是Jamie Oliver。如果你認為好笑，如果你支持言論自由，那麼請購買the HAIYAA Special。」畫面左側隨即出現了羅傑叔叔（Uncle Roger）脫口秀「The HAIYAA Special」的海報，上面寫著醒目的英文「4 Juni」（六月四日）。最後，Uncle Roger嘆息說，「Uncle Roger的社會信用評分現在很糟，請購買這個專輯。」

這個新視頻在Youtube發布4小時後就獲得了超過73000次點贊。大量網友的留言也用英文留言。有來自馬來西亞的網民留言讓Uncle Roger不要擔心，不管他被封殺多少次，都會永遠支持他。有人寫道，「這個人用喜劇讓整個政府不高興，絕對是個傳奇。」還有人說，「我喜歡羅傑叔叔的積極態度，即使在他被所謂的『刪除』的最艱難的時刻，也會為他的節目做廣告。」也有人表示，「選擇6月4日的事實讓我更加尊敬這位老兄。」

一語成讖

羅傑叔叔（Uncle Roger）此次在中國社媒被全面封殺的直接原因就是他於5月16日在推特、IG、臉書等社交媒體發布一段視頻，預告即將在6月4日推出的脫口秀節目，並調侃中國政府的科技監控，暗諷北京的對台政策。他還在著這段視頻中說，「今晚過後，羅傑叔叔就會被禁」，並希望台下的觀眾在向共產黨寫報告的時候，要提到羅傑叔叔是個「好同志」。他的這段話暗指中國脫口演員李昊石（藝名：House）被中國網民告發在脫口秀中玩梗侮辱解放軍而被封殺及警方立案調查的事件。

之後發生的事情，正如羅傑叔叔本人預料的那樣，他擁有40多萬粉絲群的微博賬戶被封。微博官方給出的信息是：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態「。同時，他擁有超過40萬粉絲的B站賬號也被封禁。

Nigel NG（黃瑾瑜）生於馬來西亞，長期生活在英國。他的父母皆為馬來西亞華人。長期以來，他都穿著標誌性的橘色POLO衫來扮演羅傑叔叔的角色。有網民在推特上轉發了羅傑叔叔5月23日發布在Youtube上的最新視頻。一位網民留言，表示擔心橘色polo衫今後會在中國禁售。

（綜合報導）

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