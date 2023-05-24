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哈利「雇警當保鑣」 英法院拒同意

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。路透
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。路透

注重隱私的哈利王子卸下王室職務後，遭英國政府取消他身為王室成員，原先在國內享有的公費維安，引發哈利要求自掏腰包付費請警察保護。在此一提議也遭政府回絕後，哈利轉而向法院要求當局收回成命，然而位於倫敦的高等法院廿三日裁定，哈利不得再針對被拒絕付錢換取警察保護一事，尋求司法覆審。

路透報導，哈利和妻子梅根於二○二○年放棄王室職務並移居美國後，英國「王室與公眾人物保安執行委員會」（RAVEC）隨後取消以納稅錢支付哈利的維安人力。哈利的律師上周主張，RAVEC無權拒絕該方提議付費要求警力保護，或應考慮例外處理哈利的情況並聽取他們的訴求。

然而英國警方和政府則主張，若同意哈利付費換取警察保護，等於開放富人能夠「購買」經特殊訓練的警察充當私人保鑣，因此在經認定不符合公眾或國家利益的情況下，不應容許個人花錢雇用警察。

作出裁定的法官張伯倫在裁決中寫道，RAVEC認定付費換取維安保護係違反公共利益，這個判斷並無錯誤。

上周，哈利的發言人宣稱哈利與妻子梅根、梅根母親三人在紐約與狗仔隊捲入「差點釀災」的汽車追逐。

警察 王室 英國

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