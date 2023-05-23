快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

路過餐車開口稱「想試吃」 馬國夫妻慘被10酒醉男女圍毆

8視界／ 8視界
馬來西亞一對夫妻經過商區餐車時說想要「試吃」，沒想到因此被十名喝醉酒的男女拳打腳踢，搞得遍體鱗傷。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
馬來西亞一對夫妻經過商區餐車時說想要「試吃」，沒想到因此被十名喝醉酒的男女拳打腳踢，搞得遍體鱗傷。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

馬來西亞一對夫妻經過商區餐車時說想要「試吃」，沒想到竟因此被十名喝醉酒的男女拳打腳踢，搞得遍體鱗傷，丈夫入院縫了三針。

《8視界新聞網》根據《中國報》報導，這名38歲的丈夫和40歲的妻子本月20日凌晨時在馬來西亞芙蓉新城一個商區的夜店附近遇襲，影片在社群媒體上瘋傳。

據悉，丈夫當時看見一間連鎖快餐店前有一輛餐車，便開口說想要試吃餐車的食物，不料一名男子從後面衝上前，凶狠地質問他「試什麼試？」

丈夫根本不認識這名男子，但對方話剛說完就向他揮拳，至少九名酒醉的男女隨後相繼加入，上演十個打一個的場面。

在旁的妻子見狀，馬上拿出手機想把十人的惡行拍下，被發現後也被痛毆一頓，手機裡的影片也被刪除。

這名丈夫被打得全身瘀傷、傷痕累累，其中他右邊的眉眼被打到瘀腫，需縫三針，鼻子流血，頭頸和全身也都受傷。妻子也同樣掛彩，不但額頭被打到瘀青，右膝蓋也在拉扯時擦傷流血。

丈夫在事發當天下午5點左右前往警局報案，馬來西亞警方展開調查，現已逮捕一名44歲嫌犯，目前仍在積極追蹤其他涉案嫌犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞

延伸閱讀

高溫熱炸了！櫻花妹留「這髮型」超清涼 網友看了大讚：夏天完美髮型

速食店見證愛情！準新人寄婚禮邀請函 麥當勞竟給「驚喜賀禮」

為慾望滅火？日本女消防員揪同事總部內「熱情PLAY」 被抓包下場慘

從洗澡水到口水都有人買！她輟學專職賣體液 每週賺進數十萬

相關新聞

路過餐車開口稱「想試吃」 馬國夫妻慘被10酒醉男女圍毆

馬來西亞一對夫妻經過商區餐車時說想要「試吃」，沒想到竟因此被十名喝醉酒的男女拳打腳踢，搞得遍體鱗傷，丈夫入院縫了三針...

大自然的味道？日本丸龜手搖杯烏龍麵吃到見底 他驚見「活跳跳小綠蛙」

日本知名烏龍麵連鎖品牌「丸龜製麵」推出的shake烏龍麵，開賣3天狂銷20萬杯，昨日（22日）在推特有人發布影片及照片，...

英國女童麥德琳失蹤案 德檢證實葡萄牙展開新搜索

德國檢方今天表示，有關2007年英國3歲女童麥德琳．麥坎（Madeleine McCann）在葡萄牙失蹤一案，葡萄牙調查...

第28度攻頂聖母峰！尼泊爾嚮導刷新世界紀錄 被封「聖母峰男人」

尼泊爾登山嚮導卡米．瑞塔今天第28度登頂聖母峰，刷新聖母峰登頂次數紀錄。另一名尼泊爾登山嚮導帕桑．達瓦昨天才追平卡米．瑞...

泰北暴風雨釀災情！學校屋頂坍塌造成7死 其中4人為孩童

泰國北部披集省昨天一場暴風雨，導致一間學校的運動場屋頂坍塌，壓死4名6至13歲的孩童與3名大人。當時這處四邊無牆的建物內...

黃牛、詐騙暴增！Coldplay將赴印尼開唱 新娘父竟把門票當嫁妝

英倫天團酷玩（Coldplay）11月將在印尼雅加達開唱，演唱會門票日前開賣幾個小時內就售完，導致黃牛票和門票詐騙猖獗，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦