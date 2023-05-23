路過餐車開口稱「想試吃」 馬國夫妻慘被10酒醉男女圍毆
馬來西亞一對夫妻經過商區餐車時說想要「試吃」，沒想到竟因此被十名喝醉酒的男女拳打腳踢，搞得遍體鱗傷，丈夫入院縫了三針。
《8視界新聞網》根據《中國報》報導，這名38歲的丈夫和40歲的妻子本月20日凌晨時在馬來西亞芙蓉新城一個商區的夜店附近遇襲，影片在社群媒體上瘋傳。
據悉，丈夫當時看見一間連鎖快餐店前有一輛餐車，便開口說想要試吃餐車的食物，不料一名男子從後面衝上前，凶狠地質問他「試什麼試？」
丈夫根本不認識這名男子，但對方話剛說完就向他揮拳，至少九名酒醉的男女隨後相繼加入，上演十個打一個的場面。
在旁的妻子見狀，馬上拿出手機想把十人的惡行拍下，被發現後也被痛毆一頓，手機裡的影片也被刪除。
這名丈夫被打得全身瘀傷、傷痕累累，其中他右邊的眉眼被打到瘀腫，需縫三針，鼻子流血，頭頸和全身也都受傷。妻子也同樣掛彩，不但額頭被打到瘀青，右膝蓋也在拉扯時擦傷流血。
丈夫在事發當天下午5點左右前往警局報案，馬來西亞警方展開調查，現已逮捕一名44歲嫌犯，目前仍在積極追蹤其他涉案嫌犯。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言