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台灣女子涉盜日本八旬婦現金卡 詐領11萬元被捕

香港01／ 撰文／房伊媚
一名台灣女子涉嫌在日本盜竊80歲老婦3張現金卡。 圖／翻攝《富士新聞網》
一名台灣女子涉嫌在日本盜竊80歲老婦3張現金卡。 圖／翻攝《富士新聞網》

一名台灣女子涉嫌在日本盜竊80歲老婦3張現金卡，被日本警方逮捕。

日本《富士新聞網》報道，一名28歲陳姓台灣女子涉嫌盜竊80歲日本老婦三張現金卡，提取50萬日元（約新台幣11萬元）。

事發於5月9日。陳姓女子假扮成百貨公司店員致電老婦稱：「有顧客想用你的卡購物。」 女子之後偷走3張現金卡。

她被指從現金卡中提取50萬日圓，但她否認指控。

報道指警方在她位於山梨縣的住處起獲案發時她穿的衣服和手袋，警方認為她可能有其他犯罪行為，正在進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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