台灣女子涉盜日本八旬婦現金卡 詐領11萬元被捕

巴連站在城市頂樓，將他看見的一切寫成饒舌歌曲「犧牲」（Balidan）：人民窮困潦倒、公共建設破敗、政治弊端叢生。犧牲在尼泊爾年輕族群中引發廣大迴響，歌曲MV在YouTube上的觀看次數更突破700萬次，其歌詞如是唱：「該守護我們的全部昏庸愚昧／官員都是劫家掠國的賊」。 巴連不甘於只做饒舌歌手。現年33歲的他曾以結構工程師的身分參與尼泊爾災後重建，去年更當選尼泊爾首都加德滿都市長，並矢言重建加德滿都，為長久破敗的家鄉進行全面且完整的重新規畫。但他上任後把城市「打掉重練」的強硬作風，帶來兩極評價和巨大震盪。...

2023-05-23 08:00