職場新人剛到就連15天加班 熬夜忙完上司一句話讓他不爽辭了

想找份理想的工作不容易。有時就算職稱看似令人滿意，但受到職場因素的影響，使得實際到職之後，卻也可能發現實際的業務內容，和想像中有極大差異，造成工作熱情受到影響。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名三橋大地的20多歲男性，當初曾經找到一份程式系統開發相關的工作，符合自己的期望。結果進到公司後，他實際上卻被派去管理餐飲業收銀的後台程式，每天的工作，都在和客戶溝通與處理程式問題。

三橋曾經向上司反映，希望能如願調到真正的開發部門上班。但上司認為他應該先面對客戶，先瞭解對方會怎麼使用程式再說。由於上司的考量也有幾分道理，讓三橋一時決定先忍了下來。

然而，就在日本黃金週連假後，公司業務突然變得相當繁忙，使得三橋在前輩的要求下，每天九點開始上班，弄到晚上快凌晨才能結束。而這樣拚命加班的日子，持續了12天左右。

等到這12天終於忙完，以為好不容易可以鬆口氣時，上司這時卻突然告知，說在客戶的拜託下，其他人雖然可以先休息，但三橋必須再多工作三天，讓他非常不敢置信。

最後三橋好不容易忙完了，上司也沒有表示謝意。甚至想把加班時數換成特休也沒有被批准，連想要加班費，都被告知「我們是算年薪的，沒有加班費」。於是這成為最後一根稻草，讓才到職兩個月的三橋，決定直接辭職，離開這家黑心公司。