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豪砸614萬競標「FF」車牌 馬來西亞美女商人出手闊綽爆紅

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馬來西亞近日競標「FF」字母的車牌，其中一名女商人因出手闊綽而爆紅。圖／取自Instagram@lovedevon99
馬來西亞近日競標「FF」字母的車牌，其中一名女商人因出手闊綽而爆紅。圖／取自Instagram@lovedevon99

馬來西亞近日「FF」字母車牌競標火熱，當中「FF9」的車牌18日標價更是逼近百萬令吉，有一名貌美女商人因為出手闊綽，一口氣豪擲90萬9999令吉（約新台幣614萬元）投標，迅速在網路上走紅。

《8視界新聞網》根據中國報報導，這名年僅30歲的黃小姐，在「FF」車牌競標暫告一段落後，在Instagram上分享競標截圖，被眼尖的網友發現她的投標價。

黃小姐表示，她一早就知道「FF」車牌競標的消息，而她特別中意9這個號碼，於是參與競標，看能否標到「FF9」車牌。不過她也表示，車牌競標一定會有人得標，有人失落，她是抱著志在參與的心態競標，就算最後沒有得標也沒關係。

她也說，自己已有兩輛9號車牌的豪車，目前正在訂購第三輛，希望可以讓新車掛上這個閃亮車牌。

她向馬來西亞媒體透露，對自己在網路爆紅的事感到很震驚。她一覺睡醒後，發現手機有數百封訊息，其中98%都是為她加油打氣，希望她成功得標。

「我很感動，這些訊息都是關注『FF』車牌競標的人，很多都是愛車人士，他們不分種族、性別、階層，體現一種全民參與的精神。」

黃小姐還說，感謝馬國政府公開競標「FF」車牌，不僅能讓熱愛競標的人參與其中，也能增加國庫收入，帶動國家經濟。

馬來西亞近日競標「FF」字母的車牌，其中一名女商人因出手闊綽而爆紅。圖／取自Instagram@lovedevon99
馬來西亞近日競標「FF」字母的車牌，其中一名女商人因出手闊綽而爆紅。圖／取自Instagram@lovedevon99

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞 車牌競價 正妹

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