腳踏兩條船！南韓男子求職考試撞期 竟派雙胞胎哥哥代考

南韓一名男子申請兩份工作，豈料求職考試撞期，他竟請雙胞胎哥哥代考，入職其中一個單位好幾個月才東窗事發，因涉嫌作弊而被調查。

《8視界新聞網》根據《韓國先驅報》報導，南韓銀行和金融監督管理局在17日向警方舉報這對雙胞胎兄弟在去（2022）年9月24日舉行的考核中作弊。

兩個機構為了避免重疊申請而產生混亂，把求職考試安排在了同一天。兩個機構的薪水高、工作穩定，是許多求職者都想進入的機構。

這對雙胞胎當中的弟弟就想要到這兩個機構工作，於是他親自參加了南韓銀行的考試，請哥哥冒充他參加了金融監督管理局的考試。

兩兄弟都通過了考試，弟弟最後被南韓銀行入取，今年入職。

兩個機構不知何故起疑，在互聯網社群Blind上提出質疑後，揭發了兄弟倆的作弊行為。

南韓銀行核實了弟弟的寫作風格，證實他親自參與了整個求職過程。銀行將會根據調查結果採取紀律處分。

據彭博社報導，南韓銀行的發言人拒絕評論，因為案件仍在調查中，細節必須保密。

此前，金融監督管理局也在其網站上發布了聲明，後來刪除。金融監督管理局發言人表示，他們不會再在網上發表聲明，並拒絕進一步評論。

為了防止求職者作弊，南韓銀行也在考慮採取其他措施，避免代考行為，以及跟同日舉行考核的其他機構合作。

文章授權轉載自「8視界新聞網」