獨自赴日旅遊誤訂「紅燈區」飯店她驚慌 網安撫曝「走哪個出口」有差

赴日旅遊是許多國人的選擇，而挑選住宿地點似乎也有大學問。有一名女網友表示將獨自前往日本旅行，但不小心訂到「紅燈區」飯店，因此猶豫是否該換一間。對此，許多網友都告訴原PO別擔心，但也有網友提醒晚上的舉動要多注意。

一名女網友在Dcard發文，表示六月底要挑戰一個人日本自由行，但因為第一次出國，也是第一次去日本，功課沒有做好，近期才得知先前訂好的飯店是鶯谷站的東京風景飯店（LANDABOUT TOKYO），位在紅燈區。原PO說，根據網路上的討論，該飯店評價不低，但還是有些猶豫，因此詢問是否該換飯店。

文章一出，許多網友安撫原PO，「沒那麼誇張啦，除非妳在台灣晚上不敢去林森北路」、「別緊張啦，我都住過歌舞伎町裡面的東橫了，妳住的鶯谷好多了，別太擔心」、「剛回來，認真說沒什麼感覺，妳不說我甚至不知道（是紅燈區）」。

住過同間飯店的網友則說，「車站一走出來就到飯店了，該有的都有（吃的、便利商店之類），交通非常方便，飯店裡面很多都是台灣人」、「鶯谷北口出來才是一大片情趣酒店，東京風景飯店是在南口，所以其實遇不太到，那裡也不太算紅燈區，就是很多適合休息的旅館」、「住了五晚，沒有遇到奇怪的事，不過確實北口方向的巷子內比較多旅館，晚上我也不太敢往那邊的巷子走…東京風景飯店住起來很舒服，工作人員也都很親切」、「頂多就是看到喝醉的人」。

另有網友表示鶯谷一帶確實有很多接客的女子，「很多南韓妹的外送茶，但基本上都不會對遊客怎樣啦，沒事的」、「那邊不是普通給情侶休息的旅館，很多是配合外送茶的，晚上不要亂拍照比較好」。