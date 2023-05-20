蚊子老愛叮你？新研究揭開蚊子最受哪種人體氣味吸引

科學家團隊19日在《當代生物學》（Current Biology）發表新研究，揭露人類身上的哪種氣味最吸引蚊子。

研究方法是先蓋出一座20平方公尺大小的設施，裡頭關著數百隻蚊子。接著在設施四邊各搭建兩座帳篷，讓參與實驗者睡在裡面，將帳篷內夾雜受試者獨特體味與呼吸的空氣，透過管線送入主設施的吸收墊，加熱該墊並排放二氧化碳來模擬熟睡的人類，再利用紅外線攝影機追蹤蚊子對不同樣本的移動。

透過這種方法，科學家希望比較蚊子對不同人類的氣味偏好，觀察蚊子在20公尺內追蹤氣味的能力，並在蚊子最活躍的時段，即晚間10點到凌晨2點之間研究它們的習性。

研究結果發現，這些蚊子最喜歡空氣中的羧酸（carboxylic acid），其中一種包括丁酸（butyric acid），聞起來像是臭乳酪的味道。這些羧酸是由皮膚上的細菌產生，人類往往不容易察覺。研究還發現這些蚊子討厭桉葉醇（eucalyptol），這是植物含有的一種化學物質。研究人員懷疑其中一個樣本的高濃度桉葉醇，可能與受試者的飲食有關。

研究共同作者西穆倫度（Edgar Simulundu）表示，發現不同人體味中存在的化學物質，與蚊子對這些氣味的吸引力之間存在關聯，「非常有趣、令人振奮」。「這為研發誘餌或驅蚊劑開闢了途徑，可用於誘捕、破壞蚊子尋找宿主的行為，從而控制某地區的瘧疾。」

該研究聚焦在甘比亞瘧蚊（Anopheles gambiae）。去年發表在《細胞》（Cell）期刊的類似研究則針對傳播登革熱、茲卡與屈公病的蚊種，發現它們同樣受羧酸氣味吸引。研究人員沃斯霍（Leslie Vosshall）說，這可望讓通用驅蚊劑或捕蚊器的研發變得更容易。

不過先別高興太早，這項新研究成果還無法助你防止被蚊子叮咬。沃斯霍說，即使用無香味肥皂洗澡，也無法擺脫人身上吸引蚊子的天然氣味，但「這為我們提供一些非常好的線索，揭開蚊子是靠什麼東西來追蹤我們，瞭解這點對於想出下一步對策至關重要」。