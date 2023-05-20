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「鷹眼」鏟雪車意外後...首次跑步　網友驚︰上月他還在拿拐杖？

香港01／ 莫匡堯
年初受重傷，傑瑞米雷納19日於推特上傳跑步影片。圖/截自推特
年初受重傷，傑瑞米雷納19日於推特上傳跑步影片。圖/截自推特

Marvel超級英雄「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）今年1月1日為勇救被雪困住的侄兒，意外被鏟雪車輾過、拖行數百米後重傷，全身共30條骨頭骨折。傑瑞米雷納經過多次手術及在家休養數月，繼上月撐拐杖出席Disney+串流平台影集《Rennervations》的首映會後，亦不時於社交媒體上更新自己的康復狀況。

今日（19日）傑瑞米雷納於社交媒體上傳影片，表示是自己意外後首次跑步，雖然他在影片中需要靠輔助承重的設備減輕雙腳在跑步期間的負擔，但五個月以來的康復進度仍然令人震驚，令網友驚嘆表示：上個月他還在撐拐杖耶！

從影片中可見，傑瑞米雷納上次借力拉筋的跑步機換成了氣壓承重的慢跑機，而他亦帶着笑容在慢跑，顯然對能夠再次運動感到相當興奮。傑瑞米雷納亦在影片上標註：「第一次在承重輔助斷脛骨下，嘗試非常輕微地慢跑！」、「痛苦對我來說就是進步！」

傑瑞米雷納不僅輕鬆地慢跑，更保持一貫的幽默、自娛娛人，他在影片中邊跑邊笑指：「要做一點活動對吧！好像不是我往常走動的方式，在一個慢跑機上。腳依然是斷裂的，所以鈦金屬依然在裡面。」

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文章授權轉載自《香港01》

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