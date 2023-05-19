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參加面試後婉拒工作…男竟被公司討回咖啡錢 網怒：也太小氣

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新加坡一名男子參加面試後婉拒工作機會，對方竟要討回咖啡錢。示意圖／ingimage
新加坡一名男子參加面試後婉拒工作機會，對方竟要討回咖啡錢。示意圖／ingimage

「上週你那杯咖啡是6.50元（新加坡幣，約新台幣147元）...」新加坡一名男子在社交媒體上說，最近找工作時參加了一個面試，地點在一家咖啡廳，他事後沒有接受這份工作，沒想到對方竟然發簡訊過來，要他付買咖啡的錢。

署名Sriram Suresh的網友15日在Facebook發布文章分享，指自己早前跟隨一家知名公司的代表到咖啡廳進行面試，他之後因想找一份更穩定的工作，決定拒絕這次工作機會。

原以為這次面試就這樣落幕，沒想到對方竟然回覆他說「對了，上週你那杯咖啡是6.50元，請PayNow支付，謝謝。」他也附上上了對話截圖，證明自己所說的話不假。

Sriram把錢轉給對方，同時也發了簡訊表示，「我去了好幾次應徵，從沒有人要我還咖啡的錢。如果我早知道，我當天就會直接付錢，只是現在（向我要錢）看起來非常不專業。請告訴你未來的應徵對象，如果他們拒絕工作機會，需要支付咖啡的錢。」

他在貼文也不忘補充，面試後要回咖啡錢，他還是一次遇到。貼文引起網友關注，超過560多人點讚，1500名用戶分享。

有網友留言指該公司「也太小氣」、「連6.50元也要算」、「應該把公司的咖啡錢也一起轉給他」。

Sriram今（18）日也更新貼文透露，該公司的經理已經來電為下屬的行為，該名員工也已將6.50元返還。

他也說，「我相信那不是他們一般的做法，可能只是疏忽。」

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 面試 咖啡廳

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