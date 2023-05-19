Adidas請來「生理男」穿女裝泳衣廣告 引爆網友抵制

六月是專為LGBTQ+族群而設的同志驕傲月（Pride Month），Adidas今年推出Pride 2023系列，卻因為模特兒選角遭到抨擊，更有不少顧客揚言要抵制Adidas。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，Adidas的Pride 2023系列與南非設計師瑞奇．米尼西（Rich Mnisi）合作，設計出「勇於表達自我、富含想像力和深信愛能帶來團結的慶祝服裝」，藉由這次的合作，與設計師一起「探索顏色和圖案的流動性」。

Pride 2023系列請來「英國跳水王子」，奧運跳水選手湯姆．戴利（Tom Daley）代言，不過品牌的廣告海報卻遭到另一名奧運選手抨擊。

原來Adidas請來一名生理性別男性的模特兒穿女裝泳衣拍照，網頁上還標出男模特兒的身高187公分，胸圍86公分。前奧運游泳選手莎儂．戴維斯（Sharron Davies）於昨（18）日出面公開批評，認為Adidas這麼做根本是在「攻擊女性」。

戴維斯在推特發文表示，女性的身材與男性不同，Adidas讓男性來為針對女性設計的產品拍廣告，是對女性的一種攻擊，且侵害了女性的權利。她更在推文中要Adidas「如果要為跨性別女性設計泳裝就好好設計，她們的需求跟女性不同，不要再操縱女性的情緒了」。

英國非營利組織Sex Matters的成員海倫（Helen Joyce）也在接受電視採訪時表示，男女有兩個不同之處，就是運動和服裝。她不知道有多少男性會願意穿這種泳裝，但女性不會想知道女裝泳衣「穿在跨部隆起、臀部窄、肩膀寬、胸部平坦的人」身上的樣子，質疑Adidas的目標市場到底是誰。

Adidas公布廣告後，網路上便出現「抵制Adidas」的標籤（hashtag），不少網友紛紛留言批評Adidas的行銷手法，揚言抵制Adidas。一名網友就說這樣的行銷手法根本不尊重女性，也有不少人說已經將家裡的Adidas商品丟掉。