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別小看1、2公釐 地質專家警告「建築物過重」：紐約將陷入恐怖危機

聯合新聞網／ 綜合報導
地質學家警告，由於紐約高樓大廈過度密集，紐約市正以每年1-2公釐的速度下沉。示意圖，圖片來源／ingimage
地質學家警告，由於紐約高樓大廈過度密集，紐約市正以每年1-2公釐的速度下沉。示意圖，圖片來源／ingimage

氣候變遷造成海平面上升，不過除了氣候變遷之外，過度開發也可能對環境帶來不良影響。近期一份地質研究報告指出，由於紐約市過多高樓大廈，讓整個紐約市承受不了重量，整座城市正在逐漸下沉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國地質調查所（US Geological Survey）和羅德島大學（University of Rhode Island）合作進行一項研究，發現紐約市正以每年1到2公釐的速度下沉。某些地區因為建築物密集，下沉速度比其他地區還快，曼哈頓下城區、布魯克林和皇后區都是「危險區域」。

研究指出，整座紐約有超過100萬座建築物，總重超過1.7兆磅，因此地層已經不堪負荷，逐漸下沉。這項研究的首席研究員湯姆．帕森斯（Tom Parsons）是美國地質調查所的地質學家。他在受訪時表示，一般人可能會覺得1、2公釐不重要，不過城市下沉加上氣候變遷造成海平面不斷上升，紐約可說是身陷洪災危機

帕森斯提到，紐約面臨海平面上升的威脅比北美大西洋沿岸的全球平均還要高出3到4倍，紐約市人口密集，有840萬之多，未來若是發生颶風等天然災害，就會造成嚴重破壞。

研究指出，2012年的珊迪颶風讓海水流進紐約市，2021年的艾達颶風則帶來豪雨，使排水系統不堪負荷讓紐約變成水鄉澤國。建築物反覆暴露在海水中會破壞建築結構，而氣候變遷使得未來極端氣候事件只會更多，因此紐約所面臨的洪災危機可說是迫在眉睫。

氣候變遷 紐約 極端氣候

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