不減肥就走人！員警過胖 被要求BMI減到30以下否則「提早退休」

印度阿薩姆邦（Assam）的員警現在除了要打擊犯罪之外，可能還得要積極減肥。因為近期當地警察總長發出最後通牒，要過胖的員警「不減肥就滾蛋」。

據BBC報導，這項規定將從今年八月中旬開始執行，從八月中開始，所有員警便需要「專業紀錄」下自己的體重和BMI，若是在11月之前沒有減重成功，就會「被退休」。

阿薩姆邦警察總長辛格（GP Singh）於5月17日在推特發文，現在發布消息是讓員警有三個月的時間準備，8月15日便會開始蒐集員警的體重和BMI等身體數據。如果員警的BMI超過30，就是過胖，必須在11月底之前減肥，如果不能成功瘦身，便需要「自願退休」。

不過辛格表示，如果員警患有甲狀腺等新陳代謝疾病的話，不列在自願退休的範圍內，而他也強調，八月新規定上路後，他會率先作表率，先測量自己的體重和BMI。

在發布這項消息不久前，阿薩姆邦就曾要求300名員警提前退休，因為這些員警「慣性飲酒、體能不合格」，辛格認為這麼做能整肅部隊，為印度警力去蕪存菁。

2018年時，卡納塔卡邦（Karnataka）就曾提出要員警減肥。當地官員受訪時表示，是因為之前有幾名員警死於糖尿病或心臟病等「與生活習慣相關的疾病」，因此才會提出這項要求。

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