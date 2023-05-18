馬國巴士司機連續開車10小時累垮 自掏腰包讓乘客搭計程車回家
馬來西亞一名長途巴士司機表示，自己已經有六天沒有好好睡覺，開了十個小時的車，還被逼在凌晨繼續載客，整個人累垮在方向盤上，寧願自掏腰包讓乘客搭乘計程車回家。
《8視界新聞網》根據《星洲網》報導，引述一名網友的貼文，她日前搭乘夜間巴士，從馬來西亞的柔佛新山回到霹靂，原本晚上10點30分啟程，巴士最終是延遲到凌晨2點才從新山出發。
她說，上車後就閉上眼睛睡覺，約凌晨5點醒來，發現車速異常緩慢，車身一直搖來搖去。
「我越看越覺得不對勁，司機維持在30公里的時速，感覺是在放空狀態，巴士一時靠很左邊，一時靠很右邊，一時隨時要停在馬路中間。」
過了不久，司機自覺「真的不行了」，說要到休息站休息30分鐘，乘客們也同意。
不過回到車上，司機又開始危險地開巴士。她說，自己和另一名女乘客一度想叫司機停車，卻發現車上只有一名司機，讓她們很無奈。
之後司機打電話給另一個巴士司機，讓對方接受幫忙載客，大部分的乘客都換去另一輛巴士，剩下她和兩名乘客留在原來的巴士。
這名網友指出，她看了地圖發現還有30分鐘左右就到家了，於是問司機是否能幫忙叫計程車。
最後，司機說真的不能再開了，為了安全，決定自掏腰包拿出80令吉（約新台幣540元），讓剩下的乘客搭乘計程車回家。
她說，跟司機聊天後得知，對方已經六天沒好好睡覺，一天都只睡一到兩個小時，身體已經達到極限。
司機告訴她，昨天有跟公司說自己很累，不能再載客，但公司給的答覆卻是「可以的，慢慢開。」
她表示，慶幸最後沒有發生什麼意外，但希望巴士公司能正視這個問題，照顧每名乘客的安全。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言