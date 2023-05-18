馬國巴士司機連續開車10小時累垮 自掏腰包讓乘客搭計程車回家

馬來西亞一名長途巴士司機表示，自己已經有六天沒有好好睡覺，開了十個小時的車，還被逼在凌晨繼續載客，整個人累垮在方向盤上，寧願自掏腰包讓乘客搭乘計程車回家。

《8視界新聞網》根據《星洲網》報導，引述一名網友的貼文，她日前搭乘夜間巴士，從馬來西亞的柔佛新山回到霹靂，原本晚上10點30分啟程，巴士最終是延遲到凌晨2點才從新山出發。

她說，上車後就閉上眼睛睡覺，約凌晨5點醒來，發現車速異常緩慢，車身一直搖來搖去。

「我越看越覺得不對勁，司機維持在30公里的時速，感覺是在放空狀態，巴士一時靠很左邊，一時靠很右邊，一時隨時要停在馬路中間。」

過了不久，司機自覺「真的不行了」，說要到休息站休息30分鐘，乘客們也同意。

不過回到車上，司機又開始危險地開巴士。她說，自己和另一名女乘客一度想叫司機停車，卻發現車上只有一名司機，讓她們很無奈。

之後司機打電話給另一個巴士司機，讓對方接受幫忙載客，大部分的乘客都換去另一輛巴士，剩下她和兩名乘客留在原來的巴士。

這名網友指出，她看了地圖發現還有30分鐘左右就到家了，於是問司機是否能幫忙叫計程車。

最後，司機說真的不能再開了，為了安全，決定自掏腰包拿出80令吉（約新台幣540元），讓剩下的乘客搭乘計程車回家。

她說，跟司機聊天後得知，對方已經六天沒好好睡覺，一天都只睡一到兩個小時，身體已經達到極限。

司機告訴她，昨天有跟公司說自己很累，不能再載客，但公司給的答覆卻是「可以的，慢慢開。」

她表示，慶幸最後沒有發生什麼意外，但希望巴士公司能正視這個問題，照顧每名乘客的安全。

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