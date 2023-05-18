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千年聖經手抄本 將回歸應許之地存藏

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
希伯來聖經手抄本《沙遜法典》近日以3800萬美元高價被猶太人博物館競拍，流浪千年後將重回故土。（Photo by @Sothebys via Twitter）
希伯來聖經手抄本《沙遜法典》近日以3800萬美元高價被猶太人博物館競拍，流浪千年後將重回故土。（Photo by @Sothebys via Twitter）

超過1100年歷史的希伯來聖經手抄本將重回以色列！以色列博物館17日在蘇富比拍到歷史超過千年的希伯來聖經手抄本「沙遜法典」，此手抄本因過去由猶太沙遜家族收藏而得名，而拍賣價3800萬美元也是蘇富比近來最高價位的藏品之一。

著名的完整手抄本

根據《半島電視台》報導，美國前駐羅馬尼亞大使摩西斯17日以3800萬美元的價格買下沙遜法典（Codex Sassoon），他是收到在以色列首都特拉維夫的猶太人博物館所託，將此手抄本希伯來聖經買下，將帶回以色列作為博物館藏品。

拍到沙遜法典後，摩西斯發表聲明指出，希伯來聖經是歷史上最有影響力的書籍，甚至是西方文明的基石，很開心能夠讓此書回歸以色列人的懷抱。由於沙遜法典是目前少數保存度較高的聖經手抄本，因此拍賣時格外獲得關注。

拍賣機構蘇富比的猶太專家明茲指出，3800萬美元的價格顯示希伯來聖經的深遠影響力，這也是近年來蘇富比售價最高的手抄本之一。2021年，一份美國憲法罕見的印刷本以4300萬美元拍出，接著就要回溯到1994年拍賣達文西的《萊斯特手稿》，當時拍賣價達3100萬美元，相當於現在的6千萬美元。

流浪多年終可回歸

明茲也很高興沙遜法典終於回到以色列，據傳沙宣法典是在西元880年到960年間完成，在1929年由於被巴格達猶太人社區領袖大衛‧沙遜的孫子索羅門購買，並將此手抄本收藏在倫敦的家中，但後來沙遜家族的房產在索羅門去世後遭到破壞，此抄本就在1978年以32萬美金賣給英國鐵道養老基金（相當於現在的140萬美元）。

1989年，沙遜法典被賣給銀行家與收藏家沙弗拉以319萬美元（現值770萬美元）買下，直到17日以3800萬美元賣出。《以色列時報》提到，在沙弗拉收藏期間，他也有將沙遜法典出借給各地博物館進行展覽。

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