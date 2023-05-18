她買萬元禮物祝賀朋友懷孕 對方流產想拿回禮物遭網友圍剿

國外一名女子為了慶祝朋友懷孕，準備了價值400美元（約1.2萬台幣）的禮物要送對方。不過近期朋友流產，女子想要將禮物拿回來，還上網詢問網友意見，結果引來網友撻伐。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Reddit上發文，文中提到自己跟丈夫認識這個朋友很多年了，之前在她生下第一個寶寶時就曾送過很昂貴的禮物。按照西方國家的習俗，親友們會為準媽媽辦寶寶派對（Baby Shower），在派對上送上禮物象徵祝福，有些媽媽會直接列出自己需要的用品清單，讓親友方便認領送禮。

原po說當初在朋友生第一個寶寶時，他們就認領了價值200到300美元（約6千到9千元台幣）的禮物。這次朋友又懷孕，想要再辦一次寶寶派對，而且還列出高額的送禮清單。原po其實覺得為第二個寶寶辦寶寶派對很奇怪，因為通常寶寶派對都是為第一個寶寶辦的，而且她也認為之前的禮物應該都還堪用，可以直接留給第二個寶寶用，不過還是跟丈夫一起認領了價值400美元的禮物。

不過近期朋友意外流產，有可能再也沒辦法生小孩，讓原po非常掙扎想把禮物拿回來。她在文中表示，朋友和丈夫的收入都超過6位數，她覺得這份禮物那麼貴，又只能給新生兒用，很有可能對方未來根本就用不到，所以想拿回來，至少能轉送給需要的人。

這篇文章吸引不少網友留言批評，有人直接嗆說：「做一個有靈魂的正直的人價值多少？400美元嗎？」也有網友表示，就算很少人為第二個寶寶辦寶寶派對，原po也不能在對方流產後把禮物拿回來。另一名網友則說送出去的禮物就是禮物，不該再要回來，而原po隨後也回應感謝網友的建議，表示自己不會跟朋友要禮物了。