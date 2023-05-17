新加坡「超神祕巴士」一年只行駛七天 駕駛規定多業者曝原因

新捷運405號巴士相信是新加坡最神秘的巴士服務，一年只行駛七天，專門載送乘客往返文禮巴士轉換站和蔡厝港一帶的墓園、骨灰罈安置所等。由於巴士途徑偏僻路段，為了安全起見，新捷運規定只由年輕的男性巴士車長駕車，並且只在白天才運營這趟巴士。

為配合新加坡文化遺產節和新捷運成立50週年，405號巴士13日特地加開兩班，讓預先報名的民眾在晚上搭乘這趟神秘巴士。《8視界新聞網》記者也在主辦方安排的媒體活動中體驗乘車。

405號巴士每年運營的七天分別是：清明、耶穌受難日、齋戒月第一天、開齋節、古爾邦節、排燈節和諸靈節（All Souls' Day）。首班車在早上7點從文禮巴士轉換站開出，末班車則是在下午5點開出。

從文禮巴士轉換站出發後，巴士將沿著裕廊西中3路、裕廊西中1路、惹蘭文禮、惹蘭巴哈（Jalan Bahar）前往蔡厝港路的盡頭，之後開往林厝港路，再按原路返回文禮巴士轉換站。

巴士中途會在蔡厝港墓園、林厝港墓園、富貴山莊生命紀念館（Nirvana Memorial Garden）、Masjid Pusara Aman回教堂等車站停靠。

據《8視界》記者觀察，一些車站是為405號巴士專門修建的。除了405號巴士外，車站站牌上沒有其他巴士路線。

「祭拜巴士」只在白天運營

兩名年輕的巴士迷24歲的鄭偉宏和26歲的納茲，分享了405號巴士不為人知的一面。

鄭偉宏曾擔任兼職巴士車長，目前是巴士業者易塔通的轉換站管理員。

他說，405號巴士也被稱為「祭拜巴士」。

「巴士只在七個公共假期服務乘客。大眾想去到墓園還是火葬場來祭拜他們的親戚們，就可以坐這趟巴士。這個路線的特別的點是，它會在有太陽的時候才會營業。」

據鄭偉宏了解，新捷運特別安排比較年輕的車長來駕駛這趟巴士。

「他們也是會挑選男性的（車長）。因為這個路線有去到很偏僻的地方，所以為了安全，公司就不會選女車長來做這個路線。」

也是私人巴士業者A&S Transit巴士運營輔助員的納茲補充說，由於405號巴士每年只開七天，所以車長獲悉開車任務後，都會體驗試駕來熟悉路線。

文章授權轉載自「8視界新聞網」