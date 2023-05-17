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新娘婚禮前突不見人影！警察見「一異狀」揪出新郎殺人棄屍

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印度一名新娘在婚禮前失蹤，警方調查後發現新郎正是殺人兇手。示意圖／ingimage
印度一名新娘在婚禮前失蹤，警方調查後發現新郎正是殺人兇手。示意圖／ingimage

印度北邦出現一起謀殺案，21歲的新娘婚禮前失蹤，警方調查後發現新郎是凶嫌。

《8視界新聞網》根據《印度時報》報導，25歲的電工拉哈·莫爾亞（Rahul Maurya）涉嫌謀殺22歲的未婚妻克馬爾·伽薩普（Komal Kashyap）而被警方逮捕。

女子於婚禮當天（4日）失蹤，受害者父母表示女兒出門去美容院後就沒有回家，因此無法舉行結婚典禮。

當地警方表示，當女子的家屬聯繫莫爾亞時，他甚至表現得一無所知並表示願意幫忙尋找。

警方說，當他們發現莫爾亞並沒有為婚禮準備任何新衣服時，便開始對他產生懷疑，起初他也不斷改變口供來誤導警方。

不過，警方表示，經過嚴密的盤問後，莫爾亞承認殺死女子。他將女子帶去一個地方後用一條長圍巾將其勒死後棄屍。警方通過監視器畫面和電話記錄而找到女子被棄屍的地方。

警方也說，莫爾亞與另一名女子有染，對方相信是蠻有錢的，他想與該女子結婚，以改變自己的命運。

報導表示，莫爾亞是通過社交媒體認識未婚妻，兩人已交往三年。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

印度 婚禮 結婚 棄屍

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