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影／女兒汽車座椅冒煙著火嚇壞媽 沒想到竟是因為「這原因」
加拿大一名媽媽日前準備載女兒出門時，發現女兒的汽車安全座椅竟然起火冒煙，幸好及時發現沒有釀災，她也拍影片提醒家長出門要當心這類意外發生。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，娜塔莎（Natausha Furlong）近期在TikTok上分享這起「汽座著火」意外。她表示，當時她帶女兒出門，準備將女兒放上汽座時，卻發現汽座邊緣的布料在冒煙。
娜塔莎說，她一開始還搞不清楚為什麼汽座會冒煙起火，是她9歲的兒子告訴她應該是天氣太熱，鏡子將陽光反射到汽座布料上導致布料起火冒煙。這個鏡子原本是用來讓她在開車時確認女兒的狀況，不過事件發生後她已經趕緊將鏡子拆掉。
@morethanjustamother
to all the parents out there, just be aware of how quickly this can happen. I'm so glad it didn't happen while my daughter was strapped in. #diono #carseat #parents #parentsoftiktok #momsoftiktok♬ original sound - 𝑁𝑎𝑡𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎 𝐹𝑢𝑟𝑙𝑜𝑛𝑔
娜塔莎表示，真的無法想像汽座竟然會因此起火，只要想到有可能是女兒坐在汽座時著火就讓她驚魂未定。她在影片標題也再次提醒父母留意這類的意外發生，避免孩子受傷。
不少網友看了也都直呼真的太可怕了，有人就說：「要是孩子坐在位置上有可能會燒到孩子」，應該向製造商反應，要他們改用防火材質；另一名網友則是突破盲點說：「竟然是9歲小孩發現這件事？妳怎麼沒發現？」不過其他網友也跳出來幫娜塔莎說話，認為媽媽平常已經很辛苦了，孩子沒事就好。
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