欠債還不出來 烏干達員警因1.7萬債務偷槍射殺債主

烏干達一名員警因為欠債210萬烏干達先令（約台幣1.7萬元台幣）協商理債未果，竟當場拿偷來的槍枝將債主擊斃，引發當地社會關注。

據《印度論壇報》（Tribune India）報導，30歲的員警伊萬（Ivan Wabwire）在5月12日當天因持槍射殺債主被捕。據報當時伊萬帶著AK-47突擊步槍到坎帕拉（Kampala）一家印度金融放貸公司跟負責人協商還款金額。

39歲的負責人烏塔姆（Uttam Bhandari）告訴伊萬他剩餘的債務是210萬烏干達先令，但伊萬認為是烏塔姆刻意增加債務，導致兩人談判破局，伊萬便拿出AK-47射擊債主，導致烏塔姆當場身亡。

警方調閱監視器畫面，發現伊萬先是持槍朝自己右前方開槍，接著又朝烏塔姆射出兩槍，然後逃出辦公室。不過後來伊萬又折返朝在地上掙扎的烏塔姆再開一槍，最後才離開現場。

據報伊萬曾有精神病史，五年前因為兩度精神崩潰被警方禁止持有槍枝。由於伊萬跟另一名警察同住，因此從他那裡偷走AK-47行兇。目前伊萬已經遭到拘留，烏干達總統也下令徹查，務必查明員警的持槍規範是否有瑕疵。