快訊

整理包／2024立委大戰！看國民黨、民進黨提名名單

Apple Watch不只救命 1功能「揪鐵證」車主慘被送進警局

整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

欠債還不出來 烏干達員警因1.7萬債務偷槍射殺債主

聯合新聞網／ 綜合報導
伊萬不滿債主增加債務，持偷來的槍枝擊斃對方。圖擷自推特
伊萬不滿債主增加債務，持偷來的槍枝擊斃對方。圖擷自推特

烏干達一名員警因為欠債210萬烏干達先令（約台幣1.7萬元台幣）協商理債未果，竟當場拿偷來的槍枝將債主擊斃，引發當地社會關注。

據《印度論壇報》（Tribune India）報導，30歲的員警伊萬（Ivan Wabwire）在5月12日當天因持槍射殺債主被捕。據報當時伊萬帶著AK-47突擊步槍到坎帕拉（Kampala）一家印度金融放貸公司跟負責人協商還款金額。

39歲的負責人烏塔姆（Uttam Bhandari）告訴伊萬他剩餘的債務是210萬烏干達先令，但伊萬認為是烏塔姆刻意增加債務，導致兩人談判破局，伊萬便拿出AK-47射擊債主，導致烏塔姆當場身亡。

警方調閱監視器畫面，發現伊萬先是持槍朝自己右前方開槍，接著又朝烏塔姆射出兩槍，然後逃出辦公室。不過後來伊萬又折返朝在地上掙扎的烏塔姆再開一槍，最後才離開現場。

據報伊萬曾有精神病史，五年前因為兩度精神崩潰被警方禁止持有槍枝。由於伊萬跟另一名警察同住，因此從他那裡偷走AK-47行兇。目前伊萬已經遭到拘留，烏干達總統也下令徹查，務必查明員警的持槍規範是否有瑕疵。

烏干達 債務

延伸閱讀

15歲少女家中生子 因怕家人發現竟對嬰兒痛下毒手

發現男友劈腿 她聯繫小三變好友：一起愛男友

以為的「夢中情人」竟偷拍自己洗澡 女子提告獲賠近4百萬元

覺得孫女不是親生的 惡婆婆要求驗DNA卻意外揭穿自己偷吃

相關新聞

欠債還不出來 烏干達員警因1.7萬債務偷槍射殺債主

烏干達一名員警因為欠債210萬烏干達先令協商理債未果，竟當場拿偷來的槍枝將債主擊斃，引發當地社會關注。

一轉身意外曝光！男友見她沒遮好遮滿 「上衣只靠2條細繩撐」嚇壞

許多人無法接受女友外出時穿著太暴露，國外一名女子便在TikTok發布短片，紀錄與男友在穿著上的歧見。...

熱翻了！日本2023年首次迎來猛暑日 岐阜飆逾35.1度高溫

日本今天各地晴朗氣溫飆升，岐阜縣揖斐川町下午3時出現攝氏35.1度高溫，是日本今年首次出現飆破35度的「猛暑日」，也是1...

誰動手腳？ 奧地利火車疑播「希特勒演講」2人遭控

奧地利鐵路業者OeBB表示，公司已對兩名人士提出控訴，指控這兩人惡搞火車擴音系統，播出聽似是希特勒演講的內容。

還在開會腦力激盪？ 名校專家批：根本在浪費時間

人們直覺上認為腦力激盪（Brainstorming）有益激發出新點子，中文也有「集思廣益」的說法。但美國哥倫比亞大學專家指出，集體討論不一定最有效，獨處時反而更能想出好點子，專家還發展出有效的獨立思考需要遵循的一些架構。

馬拉威驚傳「河馬撞船」！船隻翻覆釀1歲童溺死、23人失蹤

非洲馬拉威本周驚傳「河馬撞船」事件，一艘在希雷河（Shire River）上航行的船隻意外遭一隻河馬撞上，導致船上一名嬰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦