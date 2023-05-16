等巴士卻不伸手攔車…新加坡女拍片怒問「是我的錯嗎？」 網友看傻眼

新加坡一名女子在巴士站等巴士時沒有伸手攔車，結果巴士到站卻沒有停下來，令她氣憤拍影片問「是我的錯嗎？」

根據《8視界新聞網》報導，女子日前在TikTok發布影片透露，她在巴士站等候2號巴士，等了九分鐘。

她指著巴士站前的空間說，「我就站在那裡，巴士就從那裡開過來。我就在那裡等。」

她看見巴士靠近時，心想「好，我就站在那裡等」，然後巴士就這樣從她面前經過，沒有停下。

她不滿地問，「沒有伸手是我的錯嗎？可以這樣的嗎？我站在那裡還不夠嗎？我還得伸手是嗎？」

她還表示，「這就是我討厭搭巴士的原因，我通常都會搭地鐵。」

她的影片引起網友熱議，留下超過1300則留言，不少網友都認為乘客需要伸手巴士才會停下是眾所周知，有人就質疑「你第一天當新加坡人？」

也有人問，「你要下車時，如果只站在門邊沒有按鈴，你認為巴士會停嗎？」

女子在影片引發關注之後再次拍攝影片承認沒有伸手攔車是她的錯，而她現在也清楚知道必須這麼做。

她補充說，當時巴士車站只有她一人，而她使用了APP查看巴士到站時間，知道巴士即將到站，才會站在路邊等。

她也指出，她當時沒有在用手機，而是盯著巴士看，以為巴士司機會知道她在等這輛巴士，但巴士就這樣從她面前經過。

文章授權轉載自「8視界新聞網」