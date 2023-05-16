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男子北海道湖邊釣魚失蹤 棕熊咬著一物現身！日警：已被牠吃了

香港01／ 撰文：白兔糖
專家指若遇到棕熊時慌張轉身逃走就很有可能會成為捕食目標。（ANNnewsCH YouTube截圖）
專家指若遇到棕熊時慌張轉身逃走就很有可能會成為捕食目標。（ANNnewsCH YouTube截圖）

香港有不少野生動物居住，過往曾出現市民被襲擊的個案，漁護署亦有實施「殺豬令」，定期捕捉市區出沒的野豬並且人道毀滅。日前日本北海道有一名男子在釣魚期間懷疑被熊襲擊後失蹤，引起恐慌。到底遇到熊的時候應該如何自保呢？

日媒ANN報導指54歲男性西川俊宏5月14日於北海道幌加內町朱鞠內湖釣魚後失蹤。據說他自10年前起便是該處的釣魚常客，當日凌晨5點如常乘搭由職員駕駛的小型船前往釣魚地點。但大約5小時後兩名職員再駕船來接他時就看不到西川的身影，在周邊尋找時目擊一隻叼著釣魚高筒防水膠靴的熊。

警察隨後到場以船及直升機搜查，發現屬於西川的釣魚竿、救生衣及背包等。翌日15名獵人及消防員為了驅除熊及搜索西川的下落而前往現場周邊。期間發現一隻體長1.5米的雄熊，被獵人捕獲後在下午3時35分確認死亡。另外亦有獵人發現人頭部位，警方假設西川被熊襲擊正確認人頭身分並繼續進行調查。

但大約5小時後兩名職員再駕船來接他時就看不到西川的身影，在周邊尋找時目擊一隻叼著釣魚高筒防水膠靴的熊。（ANNnewsCH YouTube截圖）
但大約5小時後兩名職員再駕船來接他時就看不到西川的身影，在周邊尋找時目擊一隻叼著釣魚高筒防水膠靴的熊。（ANNnewsCH YouTube截圖）

其實這次事件5天前的5月9日，該區亦有熊隻的目擊情報。不少港人到日本旅行時都會到訪大自然景點，但若不幸遇到熊隻應該如何應對呢？動物研究家「パンク町田」表示北海道的棕熊會在2月尾至4月從冬眠中醒過來，這時候牠們會四周覓食，亦有些雄性進入發情期，性情會比較狂躁。

棕熊平常不會吃人，接近人類大部分時間都只是因為好奇。不過因為牠們有追逐背向牠們逃走的事物的習性，若遇到棕熊時慌張轉身逃走就很有可能會成為捕食目標。作為對策應用收音機或手機以超大音量不斷播放聲響。為免被熊襲擊，應遠離牠們出沒的區域。到不熟悉的地方時事先調查或詢問當地居民熊有可能出沒的地方亦非常重要。

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文章授權轉載自《香港01》

北海道 棕熊 日本 失蹤 命案

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