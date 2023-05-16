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花6900元只能看別人手機！演唱會觀眾醜態 他買到「不存在座位」怒告主辦

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南韓女子天團BLACKPINK在新加坡一連兩天開唱。圖／取自TikTok@joeychokdx
南韓女子天團BLACKPINK在新加坡一連兩天開唱。圖／取自TikTok@joeychokdx

南韓女子天團BLACKPINK新加坡一連兩天開唱，不過有觀眾對演唱會裡其他觀眾的自私態度大表不滿，指自己花了錢買VIP門票，結果就只看到高舉在面前的手機。還有民眾分享，自己整晚下來都是「惡魔上身」，將禮貌拋在腦後，因為「你一客氣，就被擠到了後面」。

署名joeychok的網友在社群媒體TikTok分享了她和友人對這次演唱會的觀後感，指自己買了站區門票，結果整晚下來不甚愉快。

影片中，她其中一名男性友人說「我花了新加坡幣300元（約新台幣6900元），就只看到其他人的手機。」joeychok本人也說，她在這次演唱會買了Pen B區的門票，結果只是看到其他人的手機。

「我後來放棄了，我也舉起我的手機（把所有東西）錄下來。」她也建議，日後要買演唱會門票，應乾脆買有固定座位的坐票。

相關影片截至14日晚上8點半，已有超過10萬次瀏覽，不少網友也在留言區說他們有相同的感受。

另一名署名Justkeepthinking的網友，也在TikTok中分享了自己不愉快經驗。她說，自己買了全場第二貴的Pen A區，得到的結論是「這一天沒有人會做好人」。她形容，現場觀眾會不顧一切的擠到舞台最前方，完全不顧儀態。

「只要你一客氣，當下就會被人擠到後面」。她也說，自己在無奈之下，也被逼「惡魔上身」。

「我一生從未感到如此邪惡，因為那裡的每個人都是邪惡的。」

馬國律師告主辦單位索償30萬

BLACKPINK這次巡演在全球多地掀起風潮，但爭議也不斷，馬來西亞一名律師早前就因為去參加BP的演唱會時，發現自己買的488令吉（約新台幣3300元）票竟是「不存在的座位」，只能坐在樓梯看，心生不滿而向主辦單位提告。

這名律師Nas Rahman星期五在TikTok中說，在跟主辦方Live Nation和Go Live談判破裂，決定對後兩者提出訴訟，索賠100萬令吉（約新台幣684萬元）。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

BLACKPINK 新加坡 演唱會 馬來西亞 TikTok 律師

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