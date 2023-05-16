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登機前沒注意「這1事」搭不上飛機 男子為救假期慘噴錢嘆：比機票還貴！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名旅客因為一個小錯誤而差點搭不上飛機。示意圖／ingimage
一名旅客因為一個小錯誤而差點搭不上飛機。示意圖／ingimage

出國前除了準備行李，還要記得攜帶護照登機證。然而，除了備好對的證件，證件上的內容也需正確無誤，據外媒報導，一名男子因為一個小失誤差點毀了假期，最終花了一大筆費用才順利搭上飛機。

根據《鏡報》報導，一名男子計畫出國，也已訂好機票，但直到抵達機場，才發現登機證上面的名字有誤。「只差一個字」，男子說道，「狀況其實就像是把John Michael Smith拼成Jon Michael Smith，差一個h」。

「很明顯是同一個名字但拼字稍微不同」，男子因此詢問空服員是否可以通融，然而他得到的答案是，必須修改登機證上面的名字，否則就無法搭上飛機。而該名男子為了能搭機，荷包經歷了大失血，「更改登機證名字的費用比機票還貴」。

該名男子分享自己的慘痛經驗後，也引發共鳴，有人表示，「我在從紐約到義大利的停留期間被攔下，差點被拒絕登機，因為我的中間名不在機票上」、「我曾經看到一名女子也因為登機證的名字有問題，被阻止搭機」，也有人不理解表示，「我不知道他們（航空公司）為什麼要你多付那麼多錢，這是一個明顯的筆誤而且很容易處理」。

事實上，除了登機證名字的問題常見，有機長也提到，時常看到旅客只要聽到登機的廣播就馬上衝到登機口，「請克制住立即站起來排隊的衝動」，該名機長說道，「這樣會擋到真正要登機的人的路」、「人們被『擠到前面』，這太瘋狂了，沒有必要，排隊不會讓你更快搭上飛機，相反地，它會讓登機過程變得更漫長」。

登機證 機票 機場 空服員 護照

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