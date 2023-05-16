研究：疫情使南韓青少年更孤立

疫情讓南韓青少年更加與社會脫節。南韓研究機構調查發現，在2021年，每百位南韓青少年從未與其他人互動的比率已增加到5%，比疫情爆發之前還要高。對此，南韓政府將透過調查，研擬相對應措施。

孤立比率在提高

據《亞洲新聞網》報導，韓國健康與社會事務研究所調查發現，2021年當地19-34歲青少年生活「孤立」的比率已來到5%，比起2019年調查時的3.1％有所增加。「孤立」是指某個人並未與家人或同事以外的人進行有意義的互動，而且在需要陪伴時並無法獲得支持系統。



在孤立的受訪者中，有17.2％的人表示對於生活相當不滿意，該比率在會他人互動的人來說僅有4.7％。除此之外，老年人孤立的比率也相當高，50至64歲為6.6％、65至74歲提高到8.3％，75歲以上更來到10.5％。

孤立人口超過50萬人

據《Korea Bizwire》報導，研究人員是分析韓國統計局社會調查資料，如果將調查結果換算成人口數，南韓孤立的青少年人口來到53.8萬人。南韓政府計劃於今年首度進行調查，了解被社會忽視的孤立青少年族群。



研究人員金成雅表示，「孤立和隱居的青少年是最近被發現需要福利支持也是疫情之後新的弱勢族群，友善青少年族群的支持可防止長期孤立和隱居。」

政府必須介入

據《韓國時報》報導，若加總孤立受訪者對於生活相當不滿意以及不滿意的比率將來到44％。金成雅指出，「如果這些族群持續像這樣生活下去，等到中年或是老年也極有可能會獨居。因此，政府需要主動介入。」



對此，南韓衛生福利部官員表示，預計今年會執行全國性調查，之後再提出支援措施。

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