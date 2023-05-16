濾鏡效果宛如變臉 多國政府要求標示

「濾鏡效果只是提供我完美的妝容與光線！」一名社群平台用戶在使用了濾鏡軟體「FaceTune」後如此表示。目前該應用程式的產值已達到18億美金。雖然目前社會對濾鏡的態度正反不一，為考量對青少年心理的負面影響，歐洲多國已在研擬修法，要求民眾Po文時，需表明「相片或影片是否經過修飾」。

濾鏡影響青少心理

《BBC》報導，隨著社交平台興盛，濾鏡功能也不斷進步，從過去只修改相片，到現在能使用於影片中。一款在全球的下載量超過2億次的應用程式「FaceTune」，能夠讓用戶大幅修改相片或影片中的容貌，包括撫平皺紋、縮小臉型或修改陰影等各式功能，

然而，利用濾鏡改變自已在社交平台的外貌，除了能夠得到讚美之外，也能夠還能獲得業配或粉絲支持，進而成為一種營利方式。根據2021年的調查指出，超過8成青少女在13歲前就曾使用過濾鏡來改變社交平台上的形象。

然而，許多民眾對濾鏡仍保持著疑慮態度，認為這些效果會對社會造成負面影響，如青少年可能因為用濾鏡打造出來的「完美形象」，而出現一種不切實際的審美觀，甚至出現外貌焦慮、自殺念頭等。

目前如挪威或法國等國都修法要求，用戶發布影片或相片時，應明確標示「是否經過修飾」。

外貌攸關營銷

但握有濾鏡軟體「FaceTune」企業家法柏曼表示，雖然管制濾鏡的意見一直存在，但隨著時間推移，人們對濾鏡的接受程度只會愈來愈高，政府要出於審美觀或道德問題來決定民眾表現自己的自由，「對我來說，有些奇怪」。

心理學家達夫表示，一個不爭的事實是，「找長得好看的人來廣告產品，會在無意識間影響到民眾，並使得民眾購買更多的東西」。他強調，儘管社會始終強調價值觀、個性等人個特質的重要性，但心理學研究始終表明，一個人的外貌與推銷能力有著強烈的正相關。

在Youtube上坐擁560萬訂閱者的Brandon B表示，社會應該已更積極的態度來看待濾鏡，因為有許多人因為天生面容的問題，不敢在社交平台上展現自我，甚至認為自己會遭到排斥，但有了這些濾鏡工具，就更能幫助他們建立自信，進入社交平台的世界。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

【更多精采內容，詳見 】