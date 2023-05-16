日男為治病「殺人割屁股熬湯」 逍遙法外三年後又為錢害命

1902年，日本東京曾經發生一起獵奇的殺人案。一位名為野口男三郎的男子，不僅殺害了一位11歲少年河合莊亮，還割下對方臀部1.2公斤的肉，以及挖除對方雙眼，死壯相當悽慘。

根據日本媒體「文春Online」報導，這起案件當初經由媒體曝光後，曾一度震驚社會。然而，由於相關的線索不足，使得日本警方無法掌握犯人是誰，致使案件一度成為懸案。

不過就在1905年，一位23歲的藥劑商人都築富五郎，某次接到電話外出之後就失去蹤跡，直到後來才被發現人已經被吊死。警方這時盯上曾經多次出入藥局的野口，而且與男三郎同居的野口寧齋，也是在最近身亡，使得男三郎顯得疑點重重。警方逮捕男三郎之後，才發現他就是三年前殺死少年，割下臀肉的兇手。

野口男三郎家境不錯，本身曾就讀東京外國語大學日文科，但因為成績不佳遭到退學。他為了隱瞞身邊的人，私自印了畢業證書，假裝從大學畢業。後來他與一位女性同居，並娶了對方為妻，而野口寧齋正是女方的兄長。

野口寧齋因為深受痲瘋病困擾，而當時日本民間又流傳，說人肉可以治療痲瘋病，於是男三郎殺人後，取下臀肉熬湯，將人肉湯與雞湯混合獻給寧齋飲用。但在幾年後，男三郎因財產事情和寧齋鬧翻，一度離開野口家，雖後又接到女兒被寧齋不當管教的消息，決定殺死寧齋。

事後，男三郎原本打算前往滿州，但是籌不出旅費。他聽說藥店商人都築富五郎有重聽，於是先是以投資話術詐騙對方財產，後來更乾脆把人叫出來勒死對方。男三郎被捕之後，也因為令人髮指的行為，遭到司法機關重判絞刑，最後在1908年7月2日伏法結束一生。