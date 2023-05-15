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說好AA制⋯他謊報「多收5%帳單服務費」 女友氣炸還問「我錯了嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名男子負責幫女友處理每月的帳單開銷，兩人決定好AA制，但後來他決定多收3%至5％的費用當作「服務費」。示意圖／ingimage
國外一名男子負責幫女友處理每月的帳單開銷，兩人決定好AA制，但後來他決定多收3%至5％的費用當作「服務費」。示意圖／ingimage

「該不該AA制」是情侶之間經常需要面臨的難題，但國外一名男子負責幫女友處理每月的帳單開銷，兩人決定好AA制，但後來他決定多收3%至5％的費用當作「服務費」，卻未告知對方，直到1年後被發現，他被要求退還多收取的費用。

根據《鏡報》報導，這名男子在Reddit上發文表示，他和女友同居生活，他負責處理家裡的所有開銷帳單，他通常只會讓女友知道帳單金額是多少，並請女友分擔一半開支。

不過，他做了一件令惹火所有人的決定，他告知女友的帳單金額比實際高出3%至5%，「我認為收取手續費真的是為了方便」。女友則在一年多後發現他的詭計，並要求他償還額外收取大約50美金（約台幣1,540元）的費用，但他仍認為「整整一整年才花50美元不是很多」，更不解女友為何反應如此之大，無奈發問「我做錯了嗎？」

許多人聽了原PO的所作所為後，氣憤地斥責他，「這只是基本的家務事，不是一項服務」、「這不是你提供的服務，你只是處理一件『苦差事』」、「這太荒謬了，你沒有告訴她你額外收取一筆費用，這真的非常糟糕！」

也有人分享情侶之間的相處之道，「我的另一半負責處理帳單，但90％的家務事都是由我處理，不論煮飯、洗衣、整理家務都交給我，但當我聽到所有水電、房貸都已經支付時，這真的很棒！」、「我們從不收取『服務費』，我們選擇一種公平的方式彼此分擔家務，我們享受彼此為這個家的付出」。

Reddit 情侶 開銷

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