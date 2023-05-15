喜事變喪事！買婚戒遇車禍 大馬準新人陰陽相隔 男死女重傷送院

結婚是人生一大喜事，誰料到幸福未至卻遭逢大禍。大馬日前發生令人心傷的奪命車禍，一對準新人買完結婚戒指後駕車回家，途中遭1輛休旅車失控撞上分岔路石壆，在逆線路面翻車。準新郎駕車駛至，收掣不及猛撞向休旅車，最終準新郎死亡，準新娘則則受重傷送院搶救，一對戀人自此陰陽永隔。

事發馬來西亞星期六（13日）晚上大約11時，男死者莫哈末阿里夫來自甘馬挽甘榜武吉廣，遺體被送到甘馬挽醫院太平間，其20多歲未婚妻則來自龍運的甘榜士布浪賓達山，她傷勢嚴重，車禍被送到甘馬挽醫院搶救。

甘馬挽警區主任韓嚴藍蘭警監交代案情指出，根據初步了解，死者偕同未婚妻在甘馬挽購買結婚戒指後，死者駕駛私家車，載同未婚妻返回龍運途中發生車禍。

事發時，這對準新人駕車由吉利地前往龍運，駛至瓜登前往關丹第105公里路段，1輛由龍運前往甘馬挽的休旅車失控撞上分岔路石壆，然後翻至死者行駛的行車路面，死者的車輛閃避不及猛撞向休旅車，撞至嚴重損毀，最終釀成男死女重傷悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》