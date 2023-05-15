銀行活春宮影片瘋傳！男女開燈激戰 路人忍不住衝入分行、後續更狂

男女行魚水之歡，也要選好地點吧！網上近日瘋傳1段在銀行ATM分行（自動櫃員機地點分行）內活春宮影片，指巴西一對男女於ATM房內開燈激戰，畫面在半透明玻璃下透現，被身處外面的民眾全程直擊，而且維持半小時，情況令人咋舌。最終有人看到激動，衝入分行內動手趕人，該男女才完事離開現場。

綜合外媒報導，事發5月8日晚上，地點在巴西聖保羅布拉德斯科銀行一處ATM分行。網上流傳影片長27秒，見到房內一對男女脫掉下半身衣物正在激烈性交，並轉換了不同姿勢。由於該房間與大街及馬路只隔着一大塊半透明玻璃窗，2人行為被全程「直播」出街，引來不少路人圍觀，而鏡頭外不時傳來笑聲。

據報該對男女在ATM房內交戰近30分鐘，最終有民眾看不過眼，激動衝入房內動手喝止，該對男女才完事匆匆逃離現場。

事件起當地民眾關注，布拉德斯科銀行發聲明指，ATM房內閉路電視（CCTV）已拍下整個過程，已把影片交予警方調查。但報導未有提及該對男女是否銀行職員。

延伸閱讀：

便利店前活春宮瘋傳！男店員狂上醉女 路人冷漠惹爭議

兒童公園旁活春宮片瘋傳！2男1女「3人激戰」

文章授權轉載自《香港01》