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連員工都搞錯！吉野家「店名由來」竟有驚人反轉 真相超浪漫

聯合新聞網／ 聯合新聞網
日本知名牛丼連鎖品牌「吉野家」創立超過120年。圖／聯合報系資料照
日本知名牛丼連鎖品牌「吉野家」創立超過120年。圖／聯合報系資料照

日本知名牛丼連鎖品牌「吉野家」創立超過120年，光是在日本就有約1,200間門市。而關於「吉野家」名字的由來，許多人以為是因為創辦人來自大阪吉野町（現隸屬於奈良縣），但真相並非如此。

日媒《ITmedia》報導，1899年松田榮吉在東京日本橋創立吉野家。外傳松田之所以會取「吉野家」這個名字，是因為他來自大阪吉野町，然而，吉野家員工為了紀念創立120周年，在2019年編寫公司史的過程中，與創辦人的家屬確認後，才發現事實不是這樣。

據報導指出，「吉野家」這個名字的由來，是因為松田榮吉非常喜歡吉野的櫻花，因為太喜歡、太懷念，才把吉野當作店名

如今吉野町也成為日本知名的賞櫻景點，每年都會吸引不少國內外遊客。吉野家的官網現在也將相關資訊補充上去，並寫道，「榮吉因為喜歡奈良吉野的櫻花，因此將其移用為店名，取名為吉野家」。

日本 大阪 賞櫻 東京 奈良

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