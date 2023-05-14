世界異常溫度頻傳 低碳熱泵市場大

全球頻頻出現異常熱浪或低溫，加上淨零碳排趨勢，低碳供暖或空調系統備受關注！各國政府都在補助低碳熱泵系統，也使得該市場蓬勃發展。業者指出，利用再生能源的熱泵是新興的趨勢，此一產業相當缺乏專業人才，甚至有民眾要等10個月才能安裝到新熱泵。

「熱泵」（Heat Pump）指的是，將熱能從低溫空間轉移到較高溫的空間的裝置，讓熱能反方向移動，常見的應用就是暖氣或冷氣等。

因為熱泵的熱量移動並非自然過程，所以需要外部的能量，正常都是使用化石燃料，但最近使用再生能源的熱泵逐漸受到關注。

低碳化成本昂貴

《BBC》報導，隨著全球氣候異常的狀況，各地都出現異常的熱浪或低溫，這也導致能夠調節溫度的空調系統愈來愈重要。然而，目前大多數空調或供暖系統仍是以化石燃料驅動，不符合世界淨零碳排的趨勢，導致許多國家在面臨兩難的選擇。

低碳熱泵是利用空氣、水或者是地熱等資源，提供加熱或冷卻的能力，同時還能大量減少能源的浪費。一位德國企業家表示，出於環境的考量，需將產業內設備升級為低碳熱泵，但他也坦承，熱泵從購買到安裝的費用是1到3萬美元不等，「目前這些設備仍非常昂貴，且使用起來可能沒有太大的差別」。

政府補助市場規模遽增

但隨著全球淨零碳排的趨勢，目前各國政府正試著普及低碳熱泵，如德國就提出高額補助，協助民眾更換設備，並規定2024年開始，所有供暖系統都要使用至少65%的再生能源。

《市場調查》指出，到2032年，全球熱泵市場規模預計將從2022年的665億美元增至1513億美元左右。各國的補助制度讓熱泵受到前所未有的關注，未來發展方向為「降低成本」與「增加能源效率」。德國熱泵協會董事沙博就指出，去年熱泵市場增長了53%左右。

專業人才告缺

但隨著熱泵需求急速上升，也導致許多製造商措手不及，一些民眾需要等待10個月才能有專業技術人員協助安裝熱泵。專家指出，培育更多專業的安裝人員，將成為未來家庭脫碳的關鍵。

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