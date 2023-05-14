快訊

蘇迪曼盃／對辛德胡8連勝！戴資穎為中華隊退印度搶下首勝

考多爛？ 高中生砸4位數「重金」找徵信社攔成績單：你看了會吐

影／小驚喜！《薩爾達傳說：王國之淚》可用前作《曠野之息》昔日愛馬 操作一次看

世界異常溫度頻傳 低碳熱泵市場大

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
全球頻頻出現異常熱浪或低溫，加上淨零碳排趨勢，低碳供暖或空調系統備受關注。（Photo by Nenad Stojkovic on Flickr under C.C. License）
全球頻頻出現異常熱浪或低溫，加上淨零碳排趨勢，低碳供暖或空調系統備受關注。（Photo by Nenad Stojkovic on Flickr under C.C. License）

全球頻頻出現異常熱浪或低溫，加上淨零碳排趨勢，低碳供暖或空調系統備受關注！各國政府都在補助低碳熱泵系統，也使得該市場蓬勃發展。業者指出，利用再生能源的熱泵是新興的趨勢，此一產業相當缺乏專業人才，甚至有民眾要等10個月才能安裝到新熱泵。

「熱泵」（Heat Pump）指的是，將熱能從低溫空間轉移到較高溫的空間的裝置，讓熱能反方向移動，常見的應用就是暖氣或冷氣等。

因為熱泵的熱量移動並非自然過程，所以需要外部的能量，正常都是使用化石燃料，但最近使用再生能源的熱泵逐漸受到關注。

低碳化成本昂貴

BBC》報導，隨著全球氣候異常的狀況，各地都出現異常的熱浪或低溫，這也導致能夠調節溫度的空調系統愈來愈重要。然而，目前大多數空調或供暖系統仍是以化石燃料驅動，不符合世界淨零碳排的趨勢，導致許多國家在面臨兩難的選擇。

低碳熱泵是利用空氣、水或者是地熱等資源，提供加熱或冷卻的能力，同時還能大量減少能源的浪費。一位德國企業家表示，出於環境的考量，需將產業內設備升級為低碳熱泵，但他也坦承，熱泵從購買到安裝的費用是1到3萬美元不等，「目前這些設備仍非常昂貴，且使用起來可能沒有太大的差別」。

政府補助市場規模遽增

但隨著全球淨零碳排的趨勢，目前各國政府正試著普及低碳熱泵，如德國就提出高額補助，協助民眾更換設備，並規定2024年開始，所有供暖系統都要使用至少65%的再生能源。

市場調查》指出，到2032年，全球熱泵市場規模預計將從2022年的665億美元增至1513億美元左右。各國的補助制度讓熱泵受到前所未有的關注，未來發展方向為「降低成本」與「增加能源效率」。德國熱泵協會董事沙博就指出，去年熱泵市場增長了53%左右。

專業人才告缺

但隨著熱泵需求急速上升，也導致許多製造商措手不及，一些民眾需要等待10個月才能有專業技術人員協助安裝熱泵。專家指出，培育更多專業的安裝人員，將成為未來家庭脫碳的關鍵。

【更多精采內容，詳見

低溫 再生能源 德國

延伸閱讀

對抗俄羅斯 澤倫斯基抵柏林尋盟友支持

澤倫斯基抵達羅馬訪問 德國宣布27億軍援

科幻變現實 中國首條懸掛空空軌試乘 最多可坐220餘人

淘汰化石燃料 阿聯：已是必然趨勢

相關新聞

連員工都搞錯！吉野家「店名由來」竟有驚人反轉 真相超浪漫

日本知名牛丼連鎖品牌「吉野家」創立超過120年，光是在日本就有約1,200間門市。而關於「吉野家」名字的由來，許多人以為是因為創辦人來自大阪吉野町（現隸屬於奈良縣），但真相並非如此。

世界異常溫度頻傳 低碳熱泵市場大

全球頻頻出現異常熱浪或低溫，加上淨零碳排趨勢，低碳供暖或空調系統備受關注！各國政府都在補助低碳熱泵系統，也使得該市場蓬勃發展。業者指出，利用再生能源的熱泵是新興的趨勢，此一產業相當缺乏專業人才，甚至有

加拿大西部週末高溫乾燥 亞伯達省恐面臨更多野火

加拿大主要產油省分亞伯達（Alberta）面臨另一個炎熱又乾燥的週末，當局警告將有更多劇烈野火。而當地才因大火，迫使數萬...

2度奪冠！瑞典女歌手羅琳拿下「歐洲歌唱大賽」冠軍 賭盤早看好

瑞典的創作歌手羅琳(Loreen)13日第二度奪下「歐洲歌唱大賽」(Eurovision Song Contest)冠軍...

星期人物／烏茲別克版鄧小平 用人權改革為獨裁鋪路

中亞國家烏茲別克4月30日舉行一系列修憲公投，以逾9成的支持率通過，總統任期將從5年延長為7年、只能連任一次但不溯及既往。這意味著現年65歲的烏茲別克總統米爾濟約耶夫若競選連任，將可執政至2040年。過去曾有人拿米爾濟約耶夫與帶領中國大陸改革的鄧小平相提並論，現在民眾擔心他步上俄國總統普亭修憲擴權、鎮壓異議者的後塵。一個改革者為何走上獨裁之路？

「5乘8等於40」被老師打錯！新加坡小學題目考倒網友 內行人揭原因

是順序不對還是少了量詞？新加坡一道小學三年級的數學題，簡單的乘法卻考倒一票網友，紛紛出招釋解到底錯在哪裡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦