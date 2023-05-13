「5乘8等於40」被老師打錯！新加坡小學題目考倒網友 內行人揭原因

是順序不對還是少了量詞？新加坡一道小學三年級的數學題，簡單的乘法卻考倒一票網友，紛紛出招釋解到底錯在哪裡。

這道數學題題目為「金太太給每戶家庭5公斤白米，她給了8戶家庭。請問她一共給了多少白米？」

應試者的解法是「5乘8等於40」，不料被教師批改為「錯誤」，並用紅筆在算法上方寫上「8乘5」以及在答案下方寫上「40公斤」。

應試者的姑姑Lhxlhx本月9日將這道數學題上傳至網絡論壇reddit，文中寫道「在侄兒的作業本發現這個『錯誤』，我知道缺少了量詞，但8乘5和5乘8是怎麼回事？」

文章引起網友熱烈討論，多數人認為答案並沒有錯，可能是教師改錯，「（教師）可能需要杯咖啡或什麼」，也有人指教師改作業太累了「有時會變得迷糊，你不知道在改什麼」。

不過，也有網友解釋「當我小學一年級學乘法表時，數學教師強調順序很重要，因為在這個階段，要確保我們從概念上理解乘法表。」

對此，也有人認為在數字後面加上量詞可以避免混亂，例如「8個家庭乘5公斤白米」。

文章授權轉載自「8視界新聞網」