「沒孩子的母親節沒意義」51歲媽痛失愛子難釋懷 手臂刺青紀念兒

母親節是一個為了感謝母親而存在的節日，但新加坡一名51歲的楊賜潔卻沒有心情慶祝。

「我是個沒用的母親，我無法保護我自己的孩子。母親節的禮物就是孩子，沒有孩子的母親節是沒有意義的。」

楊賜潔的小兒子伍蘆葦和憂鬱症搏鬥多年，在2021年6月15日不幸離世，當時的他年僅22歲。

那個時候，悲痛欲絕的楊賜潔甚至哭不出來，直到她接觸到防止青少年輕生運動「PleaseStay Movement」的輔導員和其他痛失孩子的母親們，才終於釋放情緒，讓自己大哭一場。

從小愛逗媽媽笑中學後漸漸疏遠

記者到訪楊賜潔的住家時，她把記者帶到小兒子生前的房間。房間內保留著伍蘆葦生前最珍惜的物品，而楊賜潔還在兒子過世後，特地將他的照片製成圖集，掛在一面牆上。

「你看，他小時候很多逗人笑的動作。以前我不管怎麼累怎麼傷心，看著他逗我笑，那就是我最懷念的時候。」

伍蘆葦原本個性機靈開朗，直到中學時期，父親失去全職工作，伍蘆葦和父親的摩擦變得日益嚴重，而身為全職母親的楊賜潔也得返回工作崗位貼補家用，導致伍蘆葦和父母的關係漸漸疏遠。

「他不再來抱著我們、坐在我的腿上，也不再過來和我說話。」

楊賜潔起初以為兒子只是處於成長過程的叛逆期，殊不知兒子的心理狀況每況愈下，入伍的第二年他更是離家出走，完全斬斷和家人的聯繫。

伍蘆葦退伍後不久，有一天突然自己回家。過了一段時間，警方發現他在家樓下神智不清，送院後才發現他已無數次嘗試輕生，最終被診斷患有憂鬱症。

在伍蘆葦輕生之前，他的病情時好時壞，還反覆進出心理衛生學院。

「他離家出走的時候我每天都快要窒息，深怕他在外面學壞、逃兵，可能死了也不知道。但是他和家人一句話也不說，我也不敢接近他，深怕他又再次離家出走。」

最終，伍蘆葦敵不過自己的那一關，在23歲生日的四天前選擇離開這個世界。

楊賜潔的小兒子伍蘆葦小時候愛逗媽媽笑。圖／8視界新聞網記者沈思宇拍攝

忽略兒子的興趣和求助信號

兒子離世後，楊賜潔感到無比地自責。她認為是自己對兒子過於嚴厲，忽略了兒子對開發電腦遊戲和應用程序的興趣和其他的求助信號，才會導致悲劇發生。

「我錯過用心去看他的天分，一直到他走了之後，我看到他的日誌，才發現他對開發應用程序有非常大的熱忱，所以才會一直嘗試玩不同的電腦遊戲。如果我早一點知道就不會那麼反對。我們一直以為玩遊戲就是不對，後來才知道其實玩遊戲也是他放鬆的方式。」

楊賜潔在兒子13歲那年返回工作崗位。直到兒子離世後她才察覺到，這多少對兒子的心理造成影響。

「我沒有想到那是最重要的時期，因為他們轉換環境，從小學到中學陌生的環境。後來治療師有跟我說，蘆葦問過他一個問題，『為什麼媽媽要去做工』。我沒有想到他這麼在意。」

楊賜潔在兒子過世後，特地將他的照片製成圖集。圖／8視界新聞網記者鄧沁怡拍攝

將悲痛轉為力量

痛失兒子的楊賜潔慶幸自己的工作十分有意義，目前身為居家護士的她把心思花在照顧病人身上，這也有助讓她分散注意力。

「我照顧很多臨終病人，所以我也更加珍惜他們最後的時刻，盡量幫助他們的家人，讓他們可以安心。」

認為自己「以錯誤的方式愛孩子」的楊賜潔希望以過來人的身份提醒其他家長「要無條件地愛你們的孩子」；他們叛逆的行徑其實是求救的訊號，而此時他們需要的是愛不是責備。

另外，她也想要鼓勵孩子們，遇見問題時多和父母溝通，不要壓抑自己的情緒。

兒子的逝世讓她有許多領悟，她也坦承，自己還在學習如何成為一個好媽媽，對大兒子更加關心。她也選擇將兒子的名字刻在自己的手臂上，作為對兒子永恆的紀念，同時提醒自己要勇敢地活下去。

「失去孩子的母親都是不想活的。」她指著自己的紋身說道，「這是句號和逗號，在紋身界裡有著防止輕生的意義，但寫作時意思就是『句子還沒有結束』。當我們以為我們走不下去的時候，還是有希望，還是要堅強地活下去。」

楊賜潔將兒子的名字刻在自己的手臂上，作為對兒子永恆的紀念。圖／8視界新聞網記者鄧沁怡拍攝

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