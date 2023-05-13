台人一窩蜂赴日…日本人卻不來台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

隨著新冠疫情趨緩後，全球觀光業也逐漸復甦，越來越多人出國遊玩，許多台灣人也一窩蜂衝到日本旅遊。然而，從相關數據可見，來台灣玩的日本人占比略減，日本產經新聞台北支局長矢板明夫也點出3大關鍵原因形成「台日觀光溫度差」，更直呼「日本人沒有錢了」。

矢板明夫在臉書表示，最近有許多朋友問「疫情過去以後，很多台灣人都去日本，為什麼來台灣的日本客人不多呢？」，他認為「日本經濟衰退」是最大的問題，而使日本經濟低迷的「3大關鍵原因」，正是少子高齡化、平均主義和產業空洞化。

矢板明夫坦言，最近回到日本都有種「日本人沒有錢了」的感覺，日圓貶值讓當地人荷包縮水，且物價及稅收也不斷提高。他在文中提到，與過去30年前相比，日本工薪族群的平均年收入和退休金不升反降，但消費稅漲了3倍、各種社會保險翻了2倍，物價更是飛漲。

他在文中直指，日本經濟衰退的主因有3個，其中「少子高齡化」是台灣、韓國、香港等周邊國家和地區共同的課題。當前的日本受少子化影響，能創造價值的人越來越少，而高齡化則使民眾的消費需求越來越低，在這樣嚴峻的客觀條件下，經濟很難變好。而日本傳統價值觀的「平均主義」也是原因之一，國家的經濟發展明確、處於趕超階段時，可提高社會凝聚力，反之，若經濟發展停滯，人民則會因不願承擔風險，而難出現技術創新。

「產業空洞化」的最大因素則在於中國，因30年前日本企業爭先恐後投資中國，資金、技術與人才外流後難收回，許多企業早期賺了錢也無法即時回饋日本社會，這也讓國家競爭力減弱。且近來習近平政權倒行逆施，多數日本企業赴陸投資變成「食之無味、棄之可惜」的狀況，儘管企業有意回流，還是會受到人力與錢等因素影響。

矢板明夫也在文中喊話，「日本經濟的各種問題，其實或多或少在台灣也會看到。也許台灣能夠參考，當作前車之鑒」，呼籲周邊國家應盡早擬訂應對策略。

從台灣觀光局的資料可看出，過去日本來台人數居高，但疫情趨緩後人數卻逐漸減少。圖為民國107年3月到今年3月的統計數據。圖／取自交通部觀光局資料

台灣觀光局資料顯示，今年初來台觀光的外國人人數，韓國位居第一，日本則排第二。圖／取自交通部觀光局資料