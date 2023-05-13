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咖啡店公告「禁止60歲以上顧客進入」 長者怒：老人不算人？

香港01／ 撰文：桃樂斯
圖為老人喝咖啡示意圖。圖片來源/ingimage
圖為老人喝咖啡示意圖。圖片來源/ingimage

這樣對待老人，未免太過分了吧！韓國有咖啡店在門外寫明，限制60歲以上顧客進入，因而惹來社會討論是否歧視老年人。有身為店舖老闆的民眾就表示，理解該店決定，認為老年群組存在不少「奧客」，擔憂他們影響其他客人也無可厚非；亦有老年人對此極為不滿，覺得不能「一竿子打翻一船人」，「最近去餐廳，會發現好像不太歡迎老人」，同時怒斥「難道60歲以上就不算人了嗎？」。

韓媒報導，韓國一家位於寧靜住宅區的咖啡店，在大門寫明「限制60歲以上長者入內」，不過卻有「歡迎導盲犬進入」圖案，所以惹來社會討論和關注。揭發咖啡店措施的網友稱「雖然不知店家經歷過什麼可怕的事，但我很害怕爸媽經過時會看到（限制老人進出）告示」。

韓國有咖啡店於門外寫明，限制60歲以上老人進入，故惹來社會討論和否滿，是否存有歧視。（網上圖片）
韓國有咖啡店於門外寫明，限制60歲以上老人進入，故惹來社會討論和否滿，是否存有歧視。（網上圖片）

其實韓國部份餐廳或咖啡店均會在門口標示「No Kids Zone（禁止13歲以下兒童進入）」，而是次咖啡店則將對象由兒童改為長者，難免被質疑是歧視某特定年齡層。

對於該店舖決定，有同樣身為店主的民眾就表示理解，認為老年群組確實存在很多「奧客」，「當一群老人來到店裏，通常5個人只點2杯飲料，而且聲音又特別吵」，雖然沒有對此持負面觀感，但承認服務他們有一定困難。

不少年過60歲的長者不敢苟同，並對店舖措施表示不滿，「雖然了解店家想法，但內心五味雜陳，難道我已經老了？」、「最近只要去餐廳，就會發現好像不太歡迎老人，到年輕人聚集場所，好像要看他們臉色」、「60歲以上就會是同一群人？」、「難道60歲以上就不算人了嗎？」。

有韓國大學社會學系教授分析，這是MZ世代（生於1980年初至2000年代初）對老一代出現負面觀感和敵視心態例子，擔憂往後將出現更多排擠老人現象，「隨着生育率下降和人口老化問題，年輕人撫養老年人負擔將會增加，世代隔閡所引發問題愈趨嚴重」。另有社會福利系教授分析，即使不特別表明拒絕老人進出，但不利老年人活動的空間確實愈來愈多，「限制老年人活動範圍，將對其身體產生負面影響，反而增加社會撫養成本和負擔」。

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文章授權轉載自《香港01》

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