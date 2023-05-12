馬來西亞女騎士被車撞死…親友疑似氣不不過 在警察面前猛揍司機
馬來西亞檳城一名摩托車女騎士被車撞死，疑似死者的家屬事後情緒激動，當著警察的面前猛揍司機，影片在網上瘋傳並引起廣大關注。
《8視界新聞網》根據星洲網報導，這起車禍於週一（8日）早上10點左右，發生在檳城丹絨武雅的駱寶興路。
根據網路上流傳的監視器畫面顯示，事發當時，販售豆花的女攤販陳泳蒨騎著摩托車，行駛在一個住宅區的直行路上，不料突然間一輛汽車從後面快速駛來，將陳泳蒨撞飛倒地。
兩名男子被打倒在地
另一段影片顯示，事發後，許多人聚集在事發現場，其中包括警察、拖車員和疑似陳泳蒨親友的人。有兩三名男子情緒激動，揮拳攻擊疑似涉事的男司機和男乘客。
儘管拖車員和警察試圖阻止，不過幾名男子並未停手，被打的兩名男子被打到倒地。
據報導，12日是死者的出殯日，不過家屬拒絕記者訪問。
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文章授權轉載自「8視界新聞網」
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