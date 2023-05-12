15歲少女家中生子 因怕家人發現竟對嬰兒痛下毒手

英國一名少女在15歲時未婚生子，疑似為了要掩飾自己產子的事實，對親生兒子痛下毒手將其殺害。

據《鏡報》（Mirror）報導，現年19歲的芭黎思（Paris Mayo）在15歲時生下一名男嬰。2019年3月23日晚間9點30到10點30，芭黎思在懷孕足月的情況下產下男嬰，當時芭黎思的爸媽跟哥哥都在樓上，於是芭黎思便打算自己「處理」男嬰。

根據法庭資料，芭黎思先是攻擊男嬰，導致男嬰顱骨骨折，不過當時男嬰仍有一口氣息。芭黎思在兩小時後發現男嬰還活著，便拿醫用棉花塞進男嬰口中。檢方驗屍時發現，男嬰的口腔、喉嚨和食道都有棉花，是因棉花阻塞呼吸道讓男嬰窒息致死。

芭黎思確認男嬰死後，將男嬰裝進塑膠袋並放在家門的台階上，接著便若無其事上樓睡覺。隔天早上她傳訊息要哥哥幫她棄屍，欺騙哥哥袋子裡裝的是她「生病的東西」，芭黎思的媽媽看見袋子很重且在台階留下血跡於是打開查看，這才發現女兒殘忍的行徑。

據報當時芭黎思的媽媽報警時聽起來十分崩潰，她不斷重複說：「為什麼不告訴我？」、「妳應該告訴我的」，並告訴接線員：「芭黎思生了」、「袋子裡有一個嬰兒」。

芭黎思辯稱自己不知道自己懷孕了，她在嬰兒口中塞棉花是因為嬰兒口中一直有東西流出來，並宣稱自己是因為不知道怎麼辦才會把寶寶裝進塑膠袋裡。

芭黎思被控犯下謀殺罪，此案於週四在伍斯特皇家法院開庭，目前案件仍在審理中，預計審判將持續六週。