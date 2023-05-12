非裔護理師被主管酸「得用漂白水洗臉變白」 告英國國民保健署獲賠150萬

英國一名非裔護理師被主管酸要用「漂白水洗臉」，因為這樣「病人才會對她更好」，向上反應卻都不被重視，讓她氣得對英國國民保健署（National Health Service，NHS）提告。近期判決出爐，NHS須賠償39088英鎊（約150萬元台幣）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2017年11月到2019年2月期間，阿德萊德（Adelaide Kweyama）在希思羅機場（Heathrow Airport）的移民遣返中心擔任代理護理師。

移民遣返中心收容了600名男性移民，移民被拘留在中心等待驅逐出境期間，會由中心的工作人員照護治療。2019年1月時，阿德萊德安排移民服藥，拿完藥後關上門將移民拘留時，某些移民開始嗆阿德萊德是「黑鬼」（nigger）、「猴子」，還模仿猴子跟狗的叫聲。

接下來阿德萊德又被安排照顧一名假裝不會說英文的移民，讓她身心俱疲。她向主管反應，主管卻跟她說：「妳要用一整池的漂白水來漂白皮膚，這樣妳明天就會變白，病人也會對妳很好」。不久後阿德萊德又恰巧聽見主管與另一名護理師對話，主管對另一名護理師說：「我才不管！叫她去漂白皮膚吧！」

阿德萊德發信給當初招募代理護理師的機構，表示自己因為非常沮喪無法工作，不過並沒有獲得回應。NHS的工作人員告訴她，因為主管認為她的聲明用詞堪慮，為了她的心理健康，要終止她的工作合約。

阿德萊德認為自己遭受種族歧視，並且在申訴過程中都被忽視，向NHS提告。近期聽證會判決出爐，NHS須賠償阿德萊德39088英鎊。